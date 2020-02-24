سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بنقل محكمة الطفل من شارع السودان لـ6 أكتوبر

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:08 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بنقل محكمة الطفل من شارع السودان لـ6 أكتوبر محكمة-أرشيفية
كتب ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة الطفل بالجيزة، بشارع السودان في محافظة الجيزة، إلى المقر الجديد بالعقار رقم 68 بالحي الحادي عشر، في مدينة السادس من أكتوبر، بجوار الشهر العقاري، ونيابة قسم الهرم، في محافظة الجيزة.
 
على جانب آخر، أعلن وزير العدل، عن تنفيذ إجراء جديد ضمن حزمة الإجراءات التنفيذية داخل قطاع الشهر العقارى والتوثيق، من خلال أعلن تنفيذ قرار تطوير نظام تلقى الشكاوى داخل المصلحة وكيفية التعامل معه. 
 
ولفت الوزير، إلى أنه تم تخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضوا لها لدى معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، إذ تم تخصيص رقم موحد للتعامل مع الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى 01555887711، وآخر لمكاتب الإسكندرية 01555887722 والثالث لمكاتب باقي الجمهورية 01555887733، على أن يتم التعامل معها ومتابعتها بصفة مستمرة.
 
 وأكدت الوزارة، إنه تم نشر تلك الأرقام على موقع الوزارة، كما سيتوالى التنويه عنها بوسائل الإعلام المختلفة، ويأتي هذا الإجراء ضمن الحلول الموضوعة للتعامل مع شكاوى المواطنين خلال التعامل مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وعلى رأسها التكدس والازدحام.
 
نص القرار
نص القرار

 


الشهر العقارى

وزير العدل

وزارة العدل

المستشار عمر مروان

مدينة السادس من أكتوبر

نيابة الهرم

محكمة الطفل

محكمة الجيزة

شارع السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمة الطفل بالشرقية تسدل الستار على الطفل منفذ جريمة "شهيد لقمة العيش بالإبراهيمية" لشربه المياه من الزجاجة قبله بالسجن 15 عاما.. والدة المجنى عليه: الحمد لله على الحكم وبدعى على المتهم ليل نهار

الأحد، 16 فبراير 2020 11:00 م

الحكم فى دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل 14 مارس المقبل

السبت، 11 يناير 2020 12:49 م

تأجيل دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل لجلسة 11 يناير المقبل

السبت، 30 نوفمبر 2019 03:07 م

فتاة العياط تنتظر تحديد جلسة أمام محكمة الطفل لبدء محاكمتها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة