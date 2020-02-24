التعليم تعلن أسماء الطلبة المقبولين بالمدرسة المصرية اليابانية بميت غمر

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسماء الطلبة المقبولين بالمدرسة المصرية اليابانية بميت غمر، موضحة أنه لاستكمال إجراءات التقديم يرجى التوجه إلى مقر المدرسة بدءا من يوم الثلاثاء القادم

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى وحدة المدارس المصرية اليابانية، أعلنت أنه تم فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط التالى :https://ejs4students.moe.gov.eg.