التعليم تعلن أسماء الطلبة المقبولين بالمدرسة المصرية اليابانية بميت غمر

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسماء الطلبة المقبولين بالمدرسة المصرية اليابانية بميت غمر، موضحة أنه لاستكمال إجراءات التقديم يرجى التوجه إلى مقر المدرسة بدءا من يوم الثلاثاء القادم
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى وحدة المدارس المصرية اليابانية، أعلنت أنه تم فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط التالى :https://ejs4students.moe.gov.eg.
وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2019، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وتعتمد الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية على التوكاتسو، وهى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.
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