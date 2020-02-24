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التضامن: صرف مساعدات بقيمة 180 مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:01 م
التضامن: صرف مساعدات بقيمة 180 مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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استعرض مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى فى اجتماعه برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى وحضور أعضاء المجلس عرضا لإنجازات المؤسسة وفروعها  بالمحافظات عن 3 سنوات للفترة من 2017- 2019، ومتابعة قرارات المجلس لجلسته السابقة وعرض تقرير خاص بالمشروعات والبروتوكولات والمبادرات التى يتم تنفيذها.

وأشار التقرير إلى أن الفترة من 2017- 2019 شهدت تقديم 180 مليون 885 ألف جنيه لـ 669 ألف 223 مستفيد على مستوى المؤسسة وأفرعها بالمحافظات وتنوعت منافذ المساعدات ما بين تقديم المواد الغذائية مساهمة للأسر الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات وخلال شهر رمضان وشراء وتوزيع البطاطين وتقديم مساندات متنوعة للمضارين من الكوارث والأزمات و السيول كذلك توفير الشنط المدرسية بمستلزماتها لعملاء التكافل الاجتماعى من الأسر الأكثر احتياجا والطلاب غير القادرين بالمدارس الحكومية وشراء عدد من الأجهزة الطبية والأجهزة التعويضية لدعم عدد من المستشفيات منها كلية الطب القصر العينى ومستشفيات ووحدات هيئة التامين الصحى لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة اضافة الى تقديم منح مالية لعملاء الضمان خلال شهر رمضان والأعياد إضافة إلى التدخلات فى مجال علاج الحالات المرضية حيث تم تقديم العلاج والجراحات المختلفة لعدد 1100 حالة مرضية خلال الفترة المشار اليها حيث تم اجراء عمليات القلب المفتوح و العيون والعظام.

 وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الأجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل فى المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومى ومحدودى الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها.ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.


التضامن

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