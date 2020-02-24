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التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:00 ص
التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات التأمين الصحي الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن مسئول رضاء المنتفعين بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات المطبق فيها المنظومة مسئول عن حل جميع مشكلات المنتفعين.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، "علشان دائما تطمئن على مستوى الخدمة .. هتلاقى شخص مسئول عن رضائك فى كل مستشفى أو وحدة أو مركز تابعة للتأمين الصحى الشامل.. اسأل عن رضاء المنتفعين لحل أى مشكلة تواجهك".

وكانت كشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة أنه تم تسجيل 2 مليون و600 مواطن حتى الآن فى 6 محافظات هى بورسعيد والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس .

وقالت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل أن عدد المواطنين المنتفعين بالمشروع فى 6 محافظات 5 مليون و984 الف و280 مواطن حتى الآن مضيفة أن نسبة التسجيل فى ال6 محافظات بلغت 42% وتابعت ادارة المشروع أن هناك 4 محافظات تخطت نسبة التسجيل فيهم ال50% وبلغت نسبة التسجيل فى الإسماعيلية 53% والأقصر 50% وجنوب سيناء 54%.

وأضاف المشروع أن إجمالى العمليات التى أجرتها منظومة التأمين الصحى الشامل 16 ألف و 572 عملية بينهم 958 عملية كبرى ذات مهارات خاصة فيما بلغت نسب الترددات على العيادات 326 الف و 73 مرة من جانب المرضى المنتفعين .

وكشفت إدارة التأمين الصحى الشامل الجديد أن منظومة الكول سنتر تؤدى عملها من خلال توفير المعلومات والرد على الإستفسارات وحل الشكاوى للمنتفعين حيث بلغ إجمالى الإستفسارات والشكاوى التى استقبلتها المنظومة حتى الآن 4 آلاف و 968 شكوى واستفسار مضيفا أن عدد الشكاوى بلغت 1424 شكوى بينما بلغت الإستفسارات 3544 استفسار وتم حل 1377 شكوى بينما لايزال 74 شكوى تحت الحل والدراسة للمنتفعين مضيفا أن منظومة رضاء المنتفعين حققت نجاح كبير فى مساعدة المواطنين وحل مشاكلهم وهو ما انعكس على مستوى وقناعة المواطنين بالخدمة.

 


التامين الصحي

منظومة التأمين الصحي الشامل

رضاء المنتفعين

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