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البحرين تغلق 3 مدارس وروضة أطفال بعد مخالطة الطلاب لسائق مصاب بـ "كورونا"

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:56 م
البحرين تغلق 3 مدارس وروضة أطفال بعد مخالطة الطلاب لسائق مصاب بـ "كورونا" كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن البحرين أغلقت 3 مدارس وروضة أطفال بعد مخالطة الطلاب لسائق مصاب بفيروس "كورونا". 

أفادت وزارة الصحة فى البحرين، أنه وفور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا "كوفيد 19"، لمواطن بحرينى قادم من إيران عن طريق دبى، تم نقله فورًا للعلاج والعزل فى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى بمنطقة السلمانية وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، وذلك بالاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحى المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوم.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب بالفيروس عاد إلى البحرين فى تاريخ 21 فبراير 2020 قادماً من إيران عن طريق دبى ولم يتم رصد أى اعراض على الحالة عند وصوله لمطار البحرين الدولى وأن الاعراض ظهرت عليه بعد دخوله للمملكة، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسافرين على نفس الرحلة التى كان عليها المصاب لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس، موضحةً بأن الشخص المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 يعمل سائقاً لتوصيل طلبة المدارس، وقد قام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد بعد عودته من إيران إلى مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين فى سترة ومدرسة سترة الإعدادية للبنات وروضة القمر فى سترة، حيث تم التواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازياً.

وتهيب وزارة الصحة بكافة القادمين من الدول المتفشى بها الفيروس أنه فى حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا والمتمثلة بارتفاع فى درجة الحرارة، السعال، صعوبة فى التنفس، أو فى حال اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس البقاء فى مقر سكنهم فى غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التى ستعطى لهم من قبل الفريق الطبى، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.


البحرين

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فيروس كورونا

غلق المدارس

روضة اطفال

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