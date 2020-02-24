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الإسكان تتحالف مع كبرى الشركات العالمية لإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:19 ص
الإسكان تتحالف مع كبرى الشركات العالمية لإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية جانب من اللقاء
كتب أحمد حسن

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التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحالفا من كبرى الشركات العالمية فى مجال الاستشارات العقارية والتسويق، لوضع خطة لتسويق وإدارة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وقيادات الوزارة.
 
وأكد وزير الإسكان، أنه يجب تسويق مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل مختلف، ليس على المستوى المحلى فقط، بل يتم تسويقه على المستوى العالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر، ويعد علامة بارزة فى النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.
 
واستمع الوزير إلى العروض المقدمة من تحالف الشركات العالمية، الذين قدموا عرضا متكاملا لكيفية تسويق وإدارة المشروع، وعرضوا خبراتهم وتجاربهم فى تسويق وإدارة المشروعات المختلفة على مستوى العالم.
 
وأشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
 
‫وكان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، قد أكد أن حجم الإنجاز بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذه بسواعد مصرية بمشاركة الشركة الصينية، حيث يعمل بالمشروع نحو 600 مهندس، و4 آلاف عامل مصرى.
 
 
‫وقال المهندس خالد عباس ، نهدف لنقل خبرات الجانب الصينى للمهندسين والعمال المصريين، مضيفاً أن معدلات تنفيذ البرج الأيقوني، تتم لأول مرة بمصر، حيث يتم صب حوائط وسقف الدور فى 5 أيام ونصف اليوم، ونتوقع مضاعفة عدد العمال بالموقع خلال الـ٦ أشهر المقبلة لتنفيذ أعمال التشطيبات.

وزاره الاسكان

العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه الجديده

منطقه الاعمال المركزيه

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