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الأوقاف تعتمد 16 محفظًا ومحفظة لمحافظة جنوب سيناء

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:32 م
الأوقاف تعتمد 16 محفظًا ومحفظة لمحافظة جنوب سيناء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الأحد، نتيجة اختبار (16) محفظا ومحفظة متطوعين ( المجموعة الثانية عشرة ) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى.

وقالت وزارة الأوقاف إن ذلك يأتى فى إطار التنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى ليكون إجمالى من تم إجازتهم حتى تاريخه (2115) محفظًا ومحفظة، وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.

1.    سمر خالد ناجى محمود    جنوب سيناء
2.    محسن وحيد عبد الله عبد الصمد    جنوب سيناء
3.    تامر علي حسن محمد    جنوب سيناء
4.    إلهام عبد الله الدمرداش سليم    جنوب سيناء
5.    أحمد محمد عبد الحليم أحمد    جنوب سيناء
6.    هبة محمد كمال متولي    جنوب سيناء
7.    أماني صالح خليل محمد    جنوب سيناء
8.    مصطفى بخيت أحمد حمدان    جنوب سيناء
9.    صفاء صالح خليل أحمد    جنوب سيناء
10.    محمد علي علي السيد سعدة    جنوب سيناء
11.    مصطفى عطية محمد عوض    جنوب سيناء
12.    دعاء عبد الله محمد أبو المعاطي    جنوب سيناء
13.    آلاء عبد الله محمد أبو المعاطي    جنوب سيناء
14.    صفاء عبد الرحمن أبو نعام منصور    جنوب سيناء
15.    هند محمد صلاح محمود    جنوب سيناء
16.    هناء عبد العليم عبد الوهاب أحمد    جنوب سيناء

 وتهتم وزارة الأوقاف بتحفيظ القرآن الكريم من خلال المحفظين المعتمدين فى المساجد والمدارس القرآنية فى مختلف المحافظات، فى إطار خطة شاملة تشرف عليها الوزارة وتوجه العاملين فى المديريات والإدارات المختلفة للاهتمام بها والعمل على إنجاحها.



 


وزاره الاوقاف

محفظى القران

جنوب سيناء

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