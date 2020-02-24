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"اقتصادية النواب": من 60 لـ 80 مليار جنيه إجمالى حصيلة الضرائب على "التبغ"

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:22 م
"اقتصادية النواب": من 60 لـ 80 مليار جنيه إجمالى حصيلة الضرائب على "التبغ" برنامج "كل يوم" - خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى

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كشف النائب أشرف العربى، وكيلة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  أن إجمالي الضرائب على التبغ الخام والسجائر، ما بين 60 لـ 80 مليار جنيه.

وقال العربى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إن الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وزيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل، قد تستغرق ما بين أسبوع لـ 10 أيام.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

 

وأعلن الدكتور على عبد العال إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، مشيرا إلى انه سيتم الموافقة النهائية على القانون اليوم ، ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

 

كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

 


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