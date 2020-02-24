افتتاح معرض لمنتجات قطاع الأسرة بجامعة قناة السويس.. صور

افتتح معرض لمنتجات قطاع الأسرة والصناعات المدنية بجامعة قناة السويس لشركات كل من (وزارات الإنتاج الحربى والداخلية والتجارة والصناعة، الهيئة العربية للتصنيع، جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بشأن التكليف الخاص بإقامة معارض ثابتة بالوزارات ومتحركة بالجامعات للمنتجات والصناعات التى تنتجها عدد من الجهات الوطنية بالدولة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الإنتاج الحربى وعضوية كل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التجارة والصناعة، التعليم العالى والبحث العلمي) وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العربية للتصنيع، وذلك من أجل التنسيق المشترك لتجهيز المعارض الصناعية المزمع إقامتها.

وتم التأكيد خلال الافتتاح على اهتمام الجهات المشاركة فى المعرض بتقديم منتجات مدنية تساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم منتجات محلية ذات جودة عالية وأسعار منافسة فى متناول الأسرة المصرية، وذلك من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة.