اضبط مخالفة.. القمامة والمجارى تحاصر مركز طبى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا "اليوم السابع" القمامة والمجارى التى تحاصر المركز الطبى ببورسعيد وسط تجاهل الجهات المعنية، رغم العديد من الشكاوى للمسئولين بحى الزهور والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون جدوى.

ومن جانبهم أعرب سكان منطقة أمل الجبل عن شكواهم واستيائهم من تفاقم القمامة خلف مركز الجوهرة، الذى يمثل صرحا طبيا لمنظومة التأمين الصحى الشامل حيث تنتشر الكلاب الضالة والقطط والفئران فضلا عن مياه المجارى والروائح الكريهة التى تزكم الانوف والناموس الذى يساعد على انتشار الأمراض.

وناشد السكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التدخل لمحاسبهم المقصرين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والمرضى المترددين على المركز الذى يمثل صرح طبى لمنظومة التامين الصحى الشامل .

وفى سياق آخر اشتكى أهالى قرية النورس التى تقع جنوب محافظة بورسعيد، حرمانهم من مياه الشرب بسبب انقطاعها على مدار اليوم مما يؤثر على حياتهم المعيشية بحثا عن قطرة مياه نقية رغم العديد من الشكاوى للمسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون جدوى .

"اليوم السابع" رصدت معاناة أهالى القرية النورس من خلال مبادرة "سيبها علينا " ويقول أحمد عبد الحليم 45 سنه أحد سكان قرية "النورس" لــ "اليوم السابع" نعانى من انقطاع مياه الشرب منذ سنوات مما يؤثر على حياتنا المعيشية بحثا عن قطرة مياه نقية على مدار اليوم، لافتا بأنهم رفعوا شكواهم للمسئولين للشركة القابضة لمياه الشرب للتدخل ولكن لم يتحرك أى مسئول لإحتواء الأزمة .

ويضيف "إسلام عادل" 28 سنة من قرية "النورس" سكان القرية البسطاء يتوجهون إلى محطة الوقود على طريق بورسعيد/ الإسماعيلية أو طرق أبواب الوحدات السكنية الجديدة للحصول على مياه الشرب التى لا تأتى إلا الساعة العاشرة صباحا، حيث يتم ضخها على مدار 3 ساعات فقط، مياه تحتوى على شوائب وطحالب فضلا عن التغيير فى خواصها الطبيعية وكأننا نعيش فى واد والمسئولين فى واد آخر .

وتستكمل مرفت أمين 40 سنة ربة منزل قائلة: الأمراض تحاصر سكان قرية "النورس" بسبب مياه الشرب الملوثة التى تصيب الأطفال بالفيروسات وأمراض الكلى القاتلة، ومن جانبهم يناشد الأهالى المحافظ اللواء عادل الغضبان إيجاد حلا لمشكلة مياه الشرب حافظا على سلامة أطفال قرية "النورس ".



















