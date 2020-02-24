استراليا ترفع درجة التحذير من السفر لليابان وكوريا الجنوبية بسبب كورونا

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أعلنت استراليا اليوم الاثنين رفع درجة التحذير من السفر لكل من اليابان وكوريا الجنوبية إلى المستوى الثانى وهو ما يعنى أنه يجب على جميع المسافرين توخى الحذر بدرجة عالية، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فى البلدين بشكل كبير على مدار الأيام الماضية.

وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية أن هذا التحذير ينصح المسافرين بمراقبة وضعهم الصحى عن كثب واتباع تعليمات السلطات المحلية بالبلدين.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان السلطات في كوريا الجنوبية وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد .. في حين بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس 763 حالة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).