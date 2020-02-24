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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 155 شخصا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:34 ص
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 155 شخصا كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت مصادر طبية إيطالية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد وصلت إلى 155 حالة، بما فيها ثلاث حالات وفاة وشفاء واحد، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن معظم الحالات تتركز فى مقاطعات شمال البلاد، فهناك "112 إصابة فى مقاطعة لومبارديا، مع وفاة شخصين، 22 فى فينيتو وحالة وفاة واحدة، 9 فى إميليا رومانيا، 6 فى بييمونتى، ثلاث حالات فى ترينتينو آلتو آديجى، بينما هناك ثلاث حالات آخرين لاتسيو وحالة شفاء واحدة".

 

وعلى ضوء ذلك قامت القنصلية الأمريكية العامة فى ميلانو بتعليق مواعيد عملها وخدماتها بشكل كامل حتى 2 مارس المقبل، وكتبت القنصلية على صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، أنها ستواصل تقديم جميع الخدمات الروتينية والطوارئ للمواطنين الأمريكيين، موضحة أنه سيتم تقديم التحديثات فور توفرها".

 

وفى السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية النمساوية، "تعليق الرحلات من وإلى إيطاليا"، موضحة أن الأمر "سيمضى قدمًا بالتشاور مع السكك الحديدية الحكومية الإيطالية، لكن "ليس من الواضح إلى متى ستستمر فترة التوقف، بعد الاشتباه بحالتى إصابة لامرأتين ألمانيتين كانتا تعانيان من ارتفاع فى درجة الحرارة، تم إنزالهما فى مدينة فيرونا، شمال إيطاليا.

 

على الصعيد ذاته، أعلنت العلامتين التجاريتين، ألكسندرا مورا وأتسوشى ناكاشيما، أنه تم إلغاء عروض الأزياء المقرر إقامتها اليوم فى ميلانو، فى إطار اليوم الأخير من أسبوع الموضة، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت صاحبتا العلامتين التجاريتين أنه "على العكس مما تم الإبلاغ عنه سابقًا بسبب التوجيهات المفروضة من قبل غرفة إدارة الطوارئ بمقاطعة لومبارديا، فقد أجبرنا على إلغاء عروض الأزياء، واختتمت بالقول أن "العروض لن يتم تقديمها حتى وراء أبواب مغلقة".

 

وتكثفت السلطات اليوم التدابير لحظر التجمعات العامة، بما فى ذلك إلغاء فعاليات كرنفال البندقية الشهير التى تجذب عشرات الآلاف من المحتفلين إلى المنطقة التى تقع الآن فى قلب تفشى الفيروس، وقال حاكم إقليم فينيتو لوكا زايا، الذى يضم مدينة البندقية: "هذا الأمر سارى المفعول وسيظل كذلك حتى منتصف الليل".

 


ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

الصحة

البندقية

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