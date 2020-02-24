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وتوقعات بزيادة أخرى للأسعار..

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:41 ص
ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام ذهب - أرشيفية
كتب ــ إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا ارتفاع ملحوظ بمستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، حيث ارتفعت أوقية الذهب قرابة 20 دولاراً مع استمرار التأثير الكبير لفيروس كورونا على الأسواق العالمية، وفى سوق الصاغة بمصر، ارتفع سعر الذهب بقيمة 5 جنيهات مسجلا 710 جنيهات للجرام، فى أعلي مستويات سعر الذهب بمصر، منذ مطلع العام الجاري 2020، فى ظل توقعات بمزيد من الارتفاعات في حالة استمرار صعود سعر الأوقية عالميا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 608.5 جنيه.

عيار 21 يسجل 710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 811 حنيها. 

الجنيه الذهب 5680 جنيها.

اوقية الذهب 1662 دولارا.

 

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا" اليوم الاثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
 
وتمثّل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيرا،ً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد، حين توفيّ 97 شخصاً بالفيروس.وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة، بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوبي.
 
 
وتراجعت عملات آسيوية، الاثنين، في الوقت الذي قاد فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف من وباء ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن في الذهب والدولار والفرنك السويسري، بحسب وكالات الأنباء العالمية.
 
 
وتراجعت عملات الصين وأستراليا ونيوزيلندا، كما هوت عملات الأسواق الناشئة بدول عدة، فى ظل طلب مرتفع على الملاذات الأمنه والذهب
 
 
 
 

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