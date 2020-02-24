سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إيطاليا تعلن عن 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:07 ص
إيطاليا تعلن عن 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد تفشي كورونا فى ايطاليا
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الإيطالية، عن 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

يذكر أنه سعياً للسيطرة على تفشى انتشار فيروس كورونا فى شمال إيطاليا، كثفت السلطات التدابير لحظر التجمعات العامة، بما فى ذلك إلغاء فعاليات كرنفال البندقية الشهير التى تجذب عشرات الآلاف من المحتفلين إلى المنطقة التي تقع الآن فى قلب تفشي الفيروس.

وكان من المقرر أن يستمر الكرنفال الذى يستقطب عشرات الآلاف من الزوار إلى المدينة الشاطئية حتى يوم الثلاثاء، كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى في البندقية وبقية فينيتو، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق على الأقل حتى مطلع مارس المقبل.

وكان رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا أنجلو بوريللى، أعلن فى وقت سابق، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد فى البلاد إلى 132 حالة.
 
وقال بوريللى - حسبما ذكرت قناة (سى إن إن) الأمريكية، امس الأحد، "إن 26 شخصا من بين المصابين يرقدون فى الرعاية المركزة، فيما توفى اثنان وشفى ثالث من المرض".وأوضح رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا، أن السلطات الإيطالية لم تتمكن حتى الآن من تحديد أول حامل للفيروس فى البلاد، لذلك يصعب توقع الحالات المحتملة الجديدة.

وفى ذات السياق لايزال الرعب يجتاح العالم شرقا وغربا من الفيروس المميت، ويحصد هذا الوباء يوميا العشرات على مستوى العالم كله، وقال الرئيس الصينى، شي جين بينج بلد المنشأ، إن أزمة فيروس كورونا مازالت خطيرة ومعقدة، وتوفى طبيب آخر فى مدينة ووهان الصينية بعد إصابته، وفقًا لتقرير رسمى لمستشفى ووهان، حيث عملت الطبيبة فى قسم أمراض الجهاز الهضمي.

 
 
 

كورونا

ايطاليا

فيروس كورونا

ضحايا كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة