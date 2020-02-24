إيطاليا تعلن عن 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الإيطالية، عن 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.
يذكر أنه سعياً للسيطرة على تفشى انتشار فيروس كورونا فى شمال إيطاليا، كثفت السلطات التدابير لحظر التجمعات العامة، بما فى ذلك إلغاء فعاليات كرنفال البندقية الشهير التى تجذب عشرات الآلاف من المحتفلين إلى المنطقة التي تقع الآن فى قلب تفشي الفيروس.
وكان من المقرر أن يستمر الكرنفال الذى يستقطب عشرات الآلاف من الزوار إلى المدينة الشاطئية حتى يوم الثلاثاء، كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى في البندقية وبقية فينيتو، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق على الأقل حتى مطلع مارس المقبل.
وفى ذات السياق لايزال الرعب يجتاح العالم شرقا وغربا من الفيروس المميت، ويحصد هذا الوباء يوميا العشرات على مستوى العالم كله، وقال الرئيس الصينى، شي جين بينج بلد المنشأ، إن أزمة فيروس كورونا مازالت خطيرة ومعقدة، وتوفى طبيب آخر فى مدينة ووهان الصينية بعد إصابته، وفقًا لتقرير رسمى لمستشفى ووهان، حيث عملت الطبيبة فى قسم أمراض الجهاز الهضمي.
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