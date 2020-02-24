إدارة مرور القاهرة تشرف على علميات شفط المياه وتنظيم حركة السيارات بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد

انتشرت الخدمات المرورية بربوع العاصمة، لتنظيم حركة السيارات، أثناء إجراء عمليات شفط المياه، تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، وسط مراقبة الطرق والمحاور بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بكافة الطرق، لتسيير حركة السيارات وعلى رأسهم اللواء عمرو البيلى مدير المرور.



تراكمات مياه الامطار

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها اليوم الاثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .



تواجد الخدمات بالطرق

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .



سيارات الشفط

وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، فكشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرص أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، ومن المتوقع غدا الثلاثاء 25 أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .