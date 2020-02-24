أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق مطار القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

رفعت أوناش إدارة المرور، حطام حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص محمل بالركاب بطريق الشروق مدخل مطار القاهرة، الذى نتج عنه مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات أعلى الطريق.

كان اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفادة وجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار اتجاه المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص واصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات فيما تم تحويل 8 جثث لمستشفي القاهرة الجديدة، الشروق والبنك الأهلى، و وتمكن رجال المرور من برفع آثار الحادث.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.