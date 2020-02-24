أطول طابور ممكن تشوفه.. المئات يصطفون بكوريا الجنوبية للحصول على كمامات بسبب كورونا

كتب محمد شعلان

بعد إعلان كوريا الجنوبية اكتشاف 70 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، اصطف مئات المواطنين في مدينة تايجو أمام الصيدليات ومنافذ بيع الكمامات للحصول على أقنعة الوجه الواقية من عدوى فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات جوية نقلتها شبكة ABC News الأمريكية اليوم الاثنين، مئات الأشخاص الذين يقفون في شكل صفوف حول المحلات لشراء أقنعة الوجه في كوريا الجنوبية خوفا من وصول عدوى فيروس كورونا الجديد إليهم.

Aerial footage shows hundreds of people lining up around the block to buy face masks in Daegu as most of the new South Korean cases of coronavirus were traced to the city. https://t.co/T7GaBMBSbC pic.twitter.com/hTEtqLCGtE — ABC News (@ABC) February 24, 2020

وكانت قد أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، عن اكتشاف 70 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لترتفع حصيلة الإصابات إلى 833 حالة، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه تم تأكيد 231 حالة إصابة جديدة فى يوم واحد، منهم 161 حالة تم الإعلان عنها فى صباح اليوم، و70 حالة منذ قليل.

يشار إلى، أن 53 حالة إصابة من بين 70 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها، وتأكيدها فى مدينة "دايجو" (41 حالة) وإقليم "كيسونج سانج" الشمالى (12 حالة).

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى مدينة "دايجو" وإقليم "كيسونج سانج" الشمالى إلى 681 حالة، ومن بين المرضى الـ 17 الجدد الباقين، تم تأكيد 12 حالة فى بوسان، وحالتين فى إقليم "كيونج كي"، وحالة فى كل من "سول" و"دايجون" و"أولسان".

وكانت السلطات فى كوريا الجنوبية قد أعلنت اليوم الإثنين، وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الوفاة السابعة لرجل يبلغ من العمر 62 عاما توفى أمس الأحد متأثرا بالفيروس فى مستشفى فى بلدة "تشونجدو" بجنوب شرق البلاد، وبلغ إجمالى حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد 763 حالة، وذلك بعد تسجيل 161 حالة إصابة جديدة.