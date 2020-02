أطول طابور ممكن تشوفه.. المئات يصطفون بكوريا الجنوبية للحصول على كمامات بسبب كورونا

بعد إعلان كوريا الجنوبية اكتشاف 70 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، اصطف مئات المواطنين في مدينة تايجو أمام الصيدليات ومنافذ بيع الكمامات للحصول على أقنعة الوجه الواقية من عدوى فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات جوية نقلتها شبكة ABC News الأمريكية اليوم الاثنين، مئات الأشخاص الذين يقفون في شكل صفوف حول المحلات لشراء أقنعة الوجه في كوريا الجنوبية خوفا من وصول عدوى فيروس كورونا الجديد إليهم.

Aerial footage shows hundreds of people lining up around the block to buy face masks in Daegu as most of the new South Korean cases of coronavirus were traced to the city. https://t.co/T7GaBMBSbC pic.twitter.com/hTEtqLCGtE