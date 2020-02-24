أسهم ميلانو تبلغ أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل مخاوف فيروس كورونا

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بفعل قفزة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين، في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون من أن يلحق التفشي ضررا أكبر مما كان متوقعا بالنمو العالمي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5%، متجها صوب تسجيل أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ أكتوبر، مع تراجع جميع المؤشرات الرئيسية في أوروبا بما يزيد عن 2%.

وهوت أسهم ميلانو 3.7% لأدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع إذ سجلت إيطاليا أكبر ارتفاع للحالات المصابة بفيروس كورونا في أوروبا، مع وفاة ثلاثة أشخاص مصابين منذ الجمعة والإعلان عن إصابة ما يزيد عن 150 حالة.

وكانت أسهم شركات الطيران من ضمن قائمة أسوأ الأسهم أداء على المؤشر ستوكس 600، إذ تراجعت أسهم إيزي جت وريان إير وإير فرانس ولوفتهانزا بنسب تتراوح بين 7 و11 %، ونزل مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوروبي 4%.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة، وشركات التعدين، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا والبنوك، وجميعها شديدة التأثر بالمعنويات إزاء النمو العالمي، ما يزيد عن 3%.

وانخفض سهم أسوشيتد بريتش فودز المالكة لبريم مارك 3% إذ حذرت الشركة من نقص محتمل في إمدادات بعض المنتجات في وقت لاحق من السنة المالية 2019-2020 إذا طال أمد إرجاء الإنتاج في المصانع بالصين بسبب فيروس كورونا.