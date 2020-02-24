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أخبار ×24 ساعة.. الصحة تخصص خط ساخن 105 للرد على الاستفسارات حول كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار ×24 ساعة.. الصحة تخصص خط ساخن 105 للرد على الاستفسارات حول كورونا وزارة الصحة
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها التموين: فحص وتحليل المعادن الثمينة بالتكنولوجيا الحديثة، والتضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية.

 

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