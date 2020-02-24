أخبار ×24 ساعة.. الصحة تخصص خط ساخن 105 للرد على الاستفسارات حول كورونا

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها التموين: فحص وتحليل المعادن الثمينة بالتكنولوجيا الحديثة، والتضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية.

السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير محاور الطرق والكبارى

التموين: فحص وتحليل المعادن الثمينة بالتكنولوجيا الحديثة

وزيرة التضامن: 2.5 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية

الصحة: إطلاق قافلة طبية لعلاج الرمد بدولة جنوب السودان

الصحة: الأجنبى الحامل لفيروس كورونا لم يعد مصدر للعدوى وأصبح معافى تماما

الصحة تخصص الخط الساخن 105 للرد على استفسارات الجمهور عن فيروس كورونا

وزير الزراعة : مصر الأول عالميا في انتاج زيتون المائدة والبرتقال

الزراعة: ضبط 4.2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 18 محافظة

الزراعة: ارتفاع مساحات زراعة القمح لـ 3 ملايين و402 ألف فدان

قنصل مصر بشيكاغو: جمعية للأطباء أبرز نتائج زيارة وزيرة الهجرة للجالية المصرية

الجالية المصرية بشيكاغو تكرم وزيرة الهجرة لنجاحها فى ربط المصريين بالخارج بمصر

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

"الوطنية للقضاء على الختان": نعول على الأزهر للتأكيد أن ختان الإناث ليس من الدين

السياحة والآثار: افتتاح مشروع ترميم الهرم المدرج وتطوير المنطقة المحيطة

السياحة والأثار تضع اللمسات الأخيرة لمتحف الغردقة قبل افتتاحه

التعليم العالي: مراكز ووحدات لقياس التقويم بالجامعات لتطوير نظم الامتحانات

البرلمان يوافق على تعديل قانون السجون فى مجموعه ويرسله لمجلس الدولة