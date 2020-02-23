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5 عادات الإفراط فيها يضر بصحتك.. كثرة النوم تعرضك للزهايمر

الأحد، 23 فبراير 2020 01:30 م
5 عادات الإفراط فيها يضر بصحتك.. كثرة النوم تعرضك للزهايمر كثرة النوم
فاطمة خليل

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العادات الصحية من الأشياء الجيدة التى نسعى لتحقيقها، وهي عديدة من بينها النوم الجيد أو ممارسة الرياضة ولكن مثل أى شئ فإن الإفراط في عمل هذه العادات الصحية قد يكون له تأثير سئ على صحتك، في هذا التقرير نتعرف على ٥ عادات صحية الإفراط فيها يضر بصحتك، وفقا لموقع تايمز أوف انديا.

１- تناول الفيتامينات بجرعات عالية

تناول الفيتامينات بجرعة عالية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية لصحتك، وقد أظهرت الدراسات أن تناول أربعة أضعاف القيمة اليومية الموصى بها من الفيتامينات يمكن أن يسبب السرطان، يحدث هذا لأن النمو الخلوي الطبيعي قد يتعطل عن المسار الصحيح عندما يتناول الأشخاص جرعة زائدة من الفيتامينات المتعددة لسنوات.
 إذا كنت تأخذ الفيتامينات المتعددة أسأل طبيبك عن الجرعة المناسبة  والقيمة اليومية الموصى بها.

２- غسل أسنانك بالفرشاة

كثرة غسل الأسنان بالفرشاة الخشنة تضعف المينا الموجودة على أسنانك بل وتدفع لثتك، كل هذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من مشاكل  الأسنان الأخرى، ستندهش من معرفة أن ما بين 10 إلى 20 % من البالغين قد يكونوا قد أتلفوا أسنانهم نتيجة فرط غسل الأسنان، استخدم فرشاة أسنان ناعمة ، وقم بغسل الأسنان فى كل نقطة بلطف قبل الانتقال إلى النقطة التالية. 

３- تناول الكثير من الألياف

على الرغم من أن ٥% من الأشخاص لا يتناولون الكمية الموصى بها من الألياف، إلا أن الزيادة الكبيرة في تناولك للألياف يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ والغازات.
 إذا كنت ترغب في زيادة تناولك للألياف ، فابدأ بإضافة حصة أو اثنان يوميًا إلى نظامك الغذائي المعتاد لمدة أسبوع.
 يمكنك البدء بإجراء تغييرات صغيرة مثل التبديل من الخبز الأبيض إلى خبز القمح الكامل ورقائق البطاطس إلى التفاح.

４- كثرة النوم

بعض الناس يبقون طويلا في السرير أكثر من ٨ ساعات ، الأمر الذي قد يكون له عواقب سيئة، فالنوم لمدة طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع للتعويض عن الساعات الفائتة خلال الأسبوع قد يؤدي فعليًا إلى نتائج عكسية.
وجدت دراسة أن الأشخاص الذين ينامون لأكثر من ٩ ساعات كل ليلة هم أكثر عرضة لمرض الزهايمر مرتين من أولئك الذين ينامون لمدة ٧ إلى ٨ ساعات.

５- ممارسة الرياضة 

معظمنا لا يحصل على ما يكفي من النشاط البدني ولكن هناك أقلية صغيرة من الناس الذين يفرطون في ممارسة الرياضة عليك أن تتذكر أن جسمك يحتاج إلى وقت استرداد وراحة  لإصلاحه ، لذا ، فإن عدم منحك استراحة من التمارين الطويلة عالية الكثافة يمكن أن يؤدي إلى إصابات ويمنعك من رؤية أي مكاسب. 
تأكد من حصولك على يوم أو يومين من وقت الراحة في الأسبوع.

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