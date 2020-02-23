سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

4 أسباب لتجنب زيارة المستشفى فى فترة بعد الظهر.. الدراسات بتقولك كده

الأحد، 23 فبراير 2020 12:00 م
4 أسباب لتجنب زيارة المستشفى فى فترة بعد الظهر.. الدراسات بتقولك كده المستشفى
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نحتاج إلى الذهاب للمستشفى فى أى وقت نشعر فيه بوجود شئ خاطئ يؤثر على صحتنا، فلا يوجد وقت مفضل للذهاب إلى المستشفى، ولكن إذا كنت تستطيع تأجيل التخطيط لزيارتك، فتجنب حجز موعد خلال ساعات الذروة أو فترة بعد الظهيرة، فهذا التوقيت ليس خيارا جيدا، بحسب ما أشارت العديد من الدراسات، نتعرف على أسباب تجعل الذهاب للمستشفى فترة بعد الظهيرة ولماذا من الأفضل تأجيلها للصباح، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

أسباب لتجنب زيارة المستشفى فى فترة بعد الظهر

man_visiting_doctor_750

​１- ضد الإيقاع اليومي

يشعر معظم الناس بالنعاس وإنتاجية أقل بعد الغداء، إنها ظاهرة يومية ويبدو أنها إيقاع طبيعي أو ساعة محددة في أجسامنا، وينطبق الشيء نفسه على الأطباء والممرضات، إذا قمت بزيارة المستشفى  في حوالي الساعة 3 عصرا ، يقل مستوى تركيز الأطباء ومن غير المرجح أن يهتموا بك.

ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة ديوك ، ارتكب أطباء التخدير المزيد من الأخطاء في فترة ما بعد الظهر بسبب قلة التركيز.

２- تغيير الشيفتات قد يعطلك عن الدخول للطبيب

يعمل موظفو المستشفيات في شيفتات ، وفي معظم الحالات تتغير هذه التوقيتات في فترة ما بعد الظهر، تغيير الشيفت هو وقت الفوضى، بعض الناس في عجلة من أمرهم لإنهاء عملهم والمغادرة وهناك فرص كبيرة لأنهم قد لا يهتمون بك كثيرًا  أو قد تضطر إلى الانتظار لفترة أطول عند تغيير شيفتات العمل الخاصة بالأطباء.

３- زيادة التلوث في هذا الوقت

تمتلئ المستشفيات بأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا، لذلك من الضروري أن تبقي نظيفة، لكن الدرسات تشير إلى أن المستشفيات أنظف في الصباح والمساء مقارنة ببعد الظهر.

 علاوة على ذلك كشفت دراسة أجريت عام 2015 على 4000 من مقدمي الرعاية الصحية أن العاملين في المستشفى كانوا أقل عرضة بنسبة 38 % لغسل أيديهم في فترة ما بعد الظهر مقارنة بفترة الصباح.

４- يقل اكتشاف الأمراض التي تهدد الحياة في هذا الوقت

وفقًا لدراسة أجريت في جامعة بنسلفانيا ، من المرجح أن يوصيك الأطباء بالحصول على اختبارات وفحوصات خلال ساعات الصباح.

وتؤدي زيارة الطبيب في وقت لاحق من اليوم إلى تقليل فرص الخضوع للكشف عن الأمراض التي تهدد الحياة، فمع تأخر الوقت يزداد العمل على الأطباء وبالتالي يكونوا تقل امكانية طلبهم لفحص إضافي أو تحليل.

 


المستشفى

زيارة المستشفى

الساعة البيولوجية

اضرار الساعة البيولوجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة