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وفاة سادس حالة مصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

الأحد، 23 فبراير 2020 02:29 م
وفاة سادس حالة مصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، وفاة سادس حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، وذكرت قناة "سكاى نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن كوريا الجنوبية لديها أكثر من 600 حالة مصابة بفيروس "كورونا"، وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إصابة 18 مواطنا بفيروس (كورونا) بعد قيامهم بزيارات جماعية لإسرائيل.
 
وأفادت السلطات - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا جاءت إيجابية لـ 18 كوريا جنوبيا من أصل 39 كانوا يزورون إسرائيل.
 
وأوضحت أن معظم الحالات من مقاطعة (جيونج سانج) جنوب شرق البلاد بينما يقيم مرشدهم السياحى فى العاصمة سول، وكانوا قد بدأوا زيارتهم لإسرائيل فى 8 فبراير وعادوا إلى بلادهم فى 16 فبراير.
 
وأكدت السلطات الصحية أنها تفحص عن كثب مسار انتقال المرضى وتعزيز الكشف عن جميع الأعضاء لمنع حدوث المزيد من الإصابات.
 
بالإضافة إلى ذلك، قام 37 شخصًا من جزيرة جيجو بزيارة منفصلة إلى إسرائيل فى الفترة من 11 إلى 21 فبراير، ووفقًا للسلطات يتم فحص أحدهم للكشف عن الفيروس بعد الشكوى من أعراضه.
 
وقالت صحيفة الكاثوليك تايمز (مقرها مدينة دايجو الكورية الجنوبية) - التى نظمت الزيارة لإسرائيل - إنها أغلقت مكاتبها فى سول ودايجو ووضعت جميع موظفيها فى الحجر الصحي.
 
وفى الوقت نفسه، منعت الحكومة الإسرائيلية الكوريين الجنوبيين من دخول البلاد خوفًا من انتشار الفيروس شديد العدوى.
وأبلغت كوريا الجنوبية - حتى الآن - عن 556 إصابة بفيروس كورونا وبلغت حالات الوفاة 4 وفيات من الفيروس الجديد.
 

كوريا الجنوبيه

الصين

اسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

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