الصحة الصينية تعلن وفاة 6 عناصر طبية من فرق علاج المصابين بفيروس كورونا

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت اللجنة الوطنية فى تقريرها اليومى أن 1081 شخصا خرجوا من المستشفى، مضيفة أنه حتى نهاية أمس الخميس، تم الإبلاغ عن 1380 حالة وفاة بسبب المرض و63851 حالة مؤكدة لإصابة بفيروس كورونا الجديد فى 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير فى الصين.

كانت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى، ذكرت على موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد فى الإقليم الواقع فى وسط الصين ارتفع بواقع 116 حالة يوم الخميس، وتم اكتشاف 4823 إصابة جديدة فى هوبى، مركز التفشى، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى الإقليم إلى 51 ألفا و986 حالة.

وحذر خبير فى منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثى سكان كوكبنا".

وقال الخبير إيرا لونجينى الرئيس المشارك فى مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشى الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات".



وأشار إلى أن، كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون "شرارة ستتحول إلى حريق كبير".