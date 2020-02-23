وصول ثالث طائرة مستأجرة لإجلاء مواطنين صينيين من اليابان إلى هونج كونج

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وصل 5 مواطنين صينيين إلى هونج كونج، اليوم الاحد، على متن طائرة مستأجرة، بعد أن قضوا أكثر من أسبوعين فى الحجر الصحى على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية فى ميناء "يوكوهاما" باليابان، وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن هذه الرحلة هى الثالثة المستأجرة من قبل حكومة هونج كونج لإجلاء المواطنين من على متن السفينة السياحية باليابان، مشيرة إلى أن 188 راكبا قد عادوا إلى البلاد على متن الرحلتين الجويتين السابقتين.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه سيتم عزل جميع المسافرين الذين وصلوا إلى هونج كونج لمدة أسبوعين فى مبنى سكنى فى شمال شرق البلاد.

وكان مسئولو الصحة فى هونج كونج، قد أعلنوا منذ ساعات ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 69 حالة، عقب تسجيل حالة إصابة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 96 عاما وليس لديها أى سجل سفر للخارج خلال فترة حضانة الفيروس.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2445 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 77041 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 77041 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2445 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.