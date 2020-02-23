وزير التنمية المحلية يتفقد المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة والتدوير بالخانكة غدا

وقامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات، بمتابعة أعمال مصنع تدوير المخلفات بعرب العليقات، وكمية المخلفات التي تم دخولها للمصنع بالطن من مجالس المدن والمتعهدين الخاصين بنقل القمامة من المنبع إلي المصنع، وكذا رفع مقاسات قطعة الأرض التي سوف يتم تخصيصها لمحطة وسيطة مجاورة للمصنع.

فيما أعلنت محافظة القليوبية استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التراكمات أسفل الدائري مع تقاطع طريق "شبرا – بنها الحر" (مدينة قليوب وحدود حي غرب شبرا الخيمة) لليوم الثاني علي التوالي، والتي تم استخدام عدد كبير من المعدات بها من مدن قليوب وشبرا الخيمة وباقي مجالس مدن المحافظة، حيث تم إزالة 3500 طن مخلفات من الرتش الذي كان يتسبب في عرقلة الحركة المرورية بمطلع الكوبري، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكدت المحافظة أنه يتم تكثيف العمل لإنهاء باقي التراكمات المتبقية من أمس تمهيدا لبدء تشجير المنطقة بدءً من غدِ، كما طالب المحافظ أيضا بالإهتمام بميدان أم بيومي وعمل لاند سكيب وتصور هندسي له ليصبح وجهه حضارية للمحافظة علي الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر، حيث شارك في الحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وحامد طلبة رئيس مركز ومدينة قليوب.

كما تم إزالة تراكمات القمامة أسفل كوبري المنصورة، بلغت حوالي 1000 طن قمامة كانت متراكمة منذ سنوات عدة، حيث طالب المحافظ بإزالتها لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة التي تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة، كما أمر المحافظ بتشجير المنطقة وإنارتها بالكامل والمتابعة الجيدة حتي لا يتم إلقاء القمامة بها مرة أخرى.