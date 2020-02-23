واشنطن بوست: كورونا على وشك أن يصبح وباءً ينتشر بعدد من الدول

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن معدل انتشار فيروس كورونا، يجعله يقترب من وباءً ينتشر بين الدول.

وأوضحن الصحيفة أن حالات الإصابة بالفيروس القاتل فى كوريا الجنوبية قد زادت بمعدل 18 ضعفا خلال أسبوع، مما جعلها أكبر مركز للعدوى خارج الصين، وفى سنغافورة، فإن الإصابات وصلت على كنيستين واجتماع عمل بأحد الفنادق ومتجر للمنتجات الصحية وموقع بناء، وفى إيطاليا، أكدت السلطات الصحية ظهور أكثر من 50 حالة فى يوميا فى أكبر مركز للفيروس بأوروبا حتى الآن.

وفى إيران، أدى انتشار المرض إلى وصول حالات جديدة إلى لبنان وكندا، وهى إشارة مقلقة على أن الفيروس يمكن أن ينتشر على نطاق أوسع مما كان يعتقد من قبل.

وأوضحت الصحيفة أن هناك فارق بين ثلاثة مصطلحات حول انتشار أى مرض؛ الأول Outbreak والذى يعنى تفشى المرض أو الفيروس وEpidemic الذى يعنى وباء مفاجئ فى مكان ووقت معينين، وPandemic والذى يعنى وباء ينتشر فى العديد من البلدان والقارات فى وقت واحد، وأصبح فيروس كورونا المستجد الذى يسبب مرض يعرف باسم Covid-19 على وشك الوصول على مرحلة الوباء Pandemic، وهى مرحلة لها آثارها على العالم كله.

وفى ظل زيادة كبيرة ومقلقة فى الحالات التى ليس لها صلة مباشرة بالصين، فإن خبراء الأمراض المعدية يعتقدون أن المرض الأشبه بالأنفلونزا ربما يكون من المستحيل احتوائه. ولم تعلن منظمة الصحة العالمية كورونا وباء متفشيا بعد، ولا تزال آثاره الأكثر دمارا والتى تشمل وفاة 2400 شخص فى الصين، إلا أن اللغة التى تتحدث بها منظمة الصحة قد أصبحت أكثر تشاؤما فى الأيام الأخيرة بعدما أصبح تحدى احتواء الفيروس أكثر خطورة.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد قال يوم الجمعة إن نافذة الفرصة لا تزال قائمة إلا أنها أتضيق، ونحن باجة إلى التحرك سريعا قبل أن تنغلق تماما.