موسكو تشيد بآليات التنسيق بين قواتها والقوات الأمريكية في سوريا

أشاد نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، بآليات التنسيق وعملية "فض النزاع" بين قوات بلاده والولايات المتحدة فى سوريا.
وقال جروشكو - فى تصريحات، أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إن آليات فض النزاع (مع القوات الأمريكية) تعمل وهى فعالة جدا.. وهناك تفاهم واضح بشأن العمليات التى ينفذها الطرفان فى كل منطقة، والحديث يدور فعليا عن التنسيق بينهما"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكى هو من يفضل لدواع سياسية استخدام مصطلح "فض النزاع" للإشارة إلى هذه العملية.
وتأتى هذه التصريحات على خلفية أنباء عن زيادة التوتر بين قوات روسيا والولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، بعد سلسلة حوادث بين الطرفين، آخرها حادث وقع بين مدرعتين روسية وأمريكية على الطريق"إم 4".
موسكو تشيد بآليات التنسيق بين قواتها والقوات الأمريكية في سورياالأحد، 23 فبراير 2020 09:01 ص
القوات الروسية فى سوريا
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أشاد نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، بآليات التنسيق وعملية "فض النزاع" بين قوات بلاده والولايات المتحدة فى سوريا.
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