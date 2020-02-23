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منتحل صفة مفتش أغذية: "أخذ 10 آلاف جنيه من الضحية بزعم أنى سأخدمه ثم أختفى"

الأحد، 23 فبراير 2020 09:00 ص
منتحل صفة مفتش أغذية: "أخذ 10 آلاف جنيه من الضحية بزعم أنى سأخدمه ثم أختفى" متهم بانتحال صفة ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أدلى عاطل متهم بانتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة بمنطقة الزيتون، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة معه، حيث أكد على أنه يقوم بهذه الجريمة بقصد النصب على المواطنين، موضحا أنه حصد من خلال هذه الحيلة 20 الف جنيه، وأضاف المتهم أنه يقوم بإيهام ضحاياه، بقدرته علي انهاء اجراءات المحاضر المحررة لهم بمعرفة مباحث التموين، مدعيا أنه مفتش اغذية، وأنه على صلة قوية بعدد من المسئولين فى وزارة الصحة وغيرها من الهيئات، مضيفا أنه يقوم بطلب مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل تنفيذ وانهاء اى شئ يخص عملية التفتيش على الأغذية .

وكانت نيابة الزيتون أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، كما طلبت سرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة، تمكنت من ضبط "م. ع.ا" 57 سنة عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 7595 لسنة 2010م الدقي / جيزة " نصب " أثناء تواجده بشارع سليم الأول دائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على "2 بطاقة رقم قومي باسمه "بمحل إقامة مختلفة "، كارنيه منسوب صدوره من وزارة الصحة باسم" ع. س" كارنية " مزور "، مبلغ مالي 600 جنيه، هاتف محمول، اثناء قيامه بانتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة والنصب على" أ. ح.ع" 22 سنة صاحب محل الكائن بمحل الضبط ومقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وبسؤال المجني عليه قرر بسابقة قيام المتهم بالاستيلاء منه علي مبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وعقب إيهامه بأنه مفتش أغذية بوزارة الصحة وقدرته علي إنهاء إجراءات محضر سبق تحريره ضده بقيمة 50 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المجني عليه أيدها، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في النصب على المواطنين بأسلوب " انتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة "، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه في النصب علي المواطنين.


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