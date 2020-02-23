مكتبة الإسكندرية عضو لفترة ثانية كعضو بالتحالف الدولى لحفظ الإنترنت

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، انتخابها لفترة ثانية كعضو فى اللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولى لحفظ الإنترنت ، حيث نجحت مكتبة الإسكندرية فى الاستمرار بموقعها كعضو فعال باللجنة التوجيهية التابعة للتحالف الدولى لحفظ الإنترنت (IIPC)، بعد إعادة انتخابها لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، وذلك عقب إدلاء الممثلين الرسميين للمنظمة بأصواتهم فى فبراير الحالى من خلال اللجنة التوجيهية و هى الهيئة التنفيذية للتحالف الدولى لحفظ الإنترنت (IIPC)، والتى تضم حالياً 15 منظمة كأعضاء.

وأشار بيان صادر من مكتبة الإسكندرية ، أن المكتبة سوف تبدأ دورتها الثانية فى الأول من يونية القادم، بعد الانتخابات التى انتهت بإعادة انتخاب 4 أعضاء آخرين وهم، مكتبة وأرشيف كندا، ومكتبة سويسرا الوطنية، والمكتبة الوطنية الإسبانية، ومكتبات جامعة كولومبيا، وفوز مكتبة مختبر لوس ألاموس الوطني، كعضو جديد باللجنة، وخسارة كل من مكتبة كرواتيا الوطنية، ومكتبة ألمانيا الوطنية، ومكتبة جامعة هارفارد.

وقد أُنشئ التحالف الدولى لحفظ الإنترنت كمنظمة تضم عددًا من الأعضاء عام 2003، بهدف تطوير أدوات ومعايير وممارسات أرشفة الإنترنت، مع تعزيز التعاون الدولي، واستخدام الإنترنت بشكل واسع النطاق.

وانضمت مكتبة الإسكندرية إلى التحالف الدولى لحفظ الإنترنت فى أكتوبر عام 2010، سعياً منها لأرشفة الإنترنت كجزء حيوى من مختلف المساعى الرقمية لتوثيق التاريخ بشكل أفضل للأجيال القادمة، لتوفر بذلك فرص تعاون، وتبادل الخبرات فى مجال أرشفة الإنترنت مع مؤسسات مختلفة حول العالم، ولتصبح بعد ذلك عضواً باللجنة التوجيهية بعد إعلان نتائج الترشح فى عام 2017.

من جهه اخرى ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، معرضًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "الرسم بالكلمات" للخط العربي، وذلك يوم مساء الأحد فى تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السنارى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع، ويضم مجموعة منوعة من الأعمال الفنية، ولوحات الخط العربى التى يصل عددها لمائة عمل فني، وتعرض آيات قرآنية، وأقوال مأثورة تجمع بين الأسلوب الكلاسيكى والحديث والألوان، وتوضح السمات الأساسية للخط العربى من تناظر، وانسجام، وإحكام لترتيب الكلمات، وتركيب وحسن توزيع، كما أنها توضح أنواع الخطوط العربية وأشكالها وقواعدها. هذا ويُقام على هامش المعرض ندوة تثقيفية حول تاريخ وأهمية فنون الخط العربي.

يشارك فى المعرض عدد من أساتذة الخط العربي، والزخرفة، والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى أساتذة من كليات الفنون وفنانين وفنانات محترفين لفنون الخط العربى حاصلين على العديد من التكريمات والجوائز داخل مصر وخارجها.

يأتى المعرض بمناسبة اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2020 من منظمة الإيسيسكو الدولية، وكذلك فى سياق الاهتمام بالخط العربى كأحد أنواع الفنون التى تتميز بالجمال والزخرفة الدقيقة، فقد حظى الخط العربى بشهرة واسعة منذ القدم، حيث كان يستخدم فى زخرفة المساجد والمدارس وتزيين قصور الحكام والسلاطين، وكذلك الأوانى الفخارية والصناديق الخشبية والعملات الذهبية، فضلا عن اعتباره مجالاً مهمًا لتعليم بعض القيم الأخلاقية والمثل النابعة من التراث .