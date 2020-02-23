مقتل 16 جنديا تركيا فى اشتباكات مع الجيش الليبى

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" خالد المحجوب فى تصريحاته لروسيا اليوم، إن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن مضيفا نعد الرئيس التركي بالمزيد".
فيما أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم أنه قد أرسل مرتزقة إلى ليبيا يدل على مدى تراخى المجتمع الدولى فى اتخاذ أى إجراء بما فيهم مجلس الأمن.
وقال المحجوب - فى اتصال هاتفى للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى - إن تصريحات أردوغان اليوم بإرسال مرتزقة وتبجح بذلك تدل على مدى تراخى المجتمع الدولى فى اتخاذ أى إجراء بما فيهم مجلس الأمن الدولي، الذى يدرك أن ليبيا تحت البند السابع وبالتالى من المفترض أن يقف كل هذه الامور، وهناك حظر للأسلحة على ليبيا وهناك الكثير من القرارات التى اتخذت فى هذا الجانب وآخرها تفاهمات برلين وما حدث فى ميونخ.
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