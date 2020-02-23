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الأحد، 23 فبراير 2020 04:53 م
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 3 مسلحين فى غارة أمريكية على موقع لحركة الشباب الصومال

الأحد، 23 فبراير 2020 03:27 م
مقتل وإصابة 3 مسلحين فى غارة أمريكية على موقع لحركة الشباب الصومال غارة جوية
أ ش أ

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لقى مسلحان اثنان مصرعهما، وأصيب أخر إثر شن القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا "أفريكوم" غارة جوية على موقع لحركة "الشباب" المتطرفة فى مدينة "ساكوو" فى جنوب الصومال، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، وقال نائب مدير العمليات فى أفريكوم، جنرال ميجيل كاستيلانوس - حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأحد، "إن حركة الشباب تقتل بشكل مستمر ودون تمييز، هذه الحركة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابى تستغل الصوماليين الأبرياء، وتهجر العائلات وتفرض ضرائب غير قانونية من خلال القوة والعنف. ما نفعله هو تنفيذ جهود دولية جماعية وضغط مستمر لمنع حدوث ذلك".
 
وكانت "أفريكو"، قد أفادت فى بيان رسمى، نشرته اليوم، أنه لم ترد أى أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات بين المدنيين جراء الغارة الجوية.
 
و كان الجيش الصومالى، قد أعلن يوم الأربعاء الماضى، إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتطرفة على قاعدة عسكرية بإقليم "شابيلى السفلى" ، وأوضح الجيش -فى بيان نقل عنه راديو "شابيلي" الصومالي- أن الحركة هاجمت قاعدة "الساليني" الواقعة على بعد 30 كيلومترا من قرية "قوريولي" بسيارة مفخخة قبل أن يحاول عدد من المسلحين اقتحام القاعدة.
 
وصرح الجيش، أن القوات تمكنت من صد الهجوم وإجبار المسلحين على الانسحاب، مؤكدا وجود ضحايا لكن دون ذكر عددهم.
 
من جانبها، أعلنت حركة الشباب، مسؤوليتها عن الهجوم زاعمة تمكنها من قتل عدد من الجنود والاستيلاء على كميات من الأسلحة.
 
يشار إلى، أن حركة "الشباب" تسيطر على عدد من القرى بالمنطقة بعدما فقدت السيطرة على قرى رئيسية. وخسرت الحركة معظم مناطق السيطرة بما فيها العاصمة مقديشيو بعد هزيمة مسلحيها على يد قوات الجيش مدعومة بقوات بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميصوم).
 

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