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مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

الأحد، 23 فبراير 2020 10:14 ص
مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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قادت الصدفة ضباط مباحث مركز طلخا لمقطع فيديو تم تصويره من قبل طفل، يوثق لحظة قيام والده بقتل والدتها وخنقها بـ"الإيشارب"، ليؤكد شكوك ضباط المباحث فى تورط الأب فى الحادث، وتمكن ضباط مباحث الدقهلية من كشف لغز مصرع ربة منزل، بقرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بعد اكتشاف تورط الزوج فى قتلها.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من المدعو محمد إمبابى معروف إمبابى باكتشافه وفاه شقيقته عبير إمبابى داخل منزلها بقريه شرنقاش التابعة لدائرة مركز طلخا.

على الفور، انتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة ترتدى ملابسها كامله، ووجود بقع زرقاء بالوجه والرقبة ونزيف فى الأنف، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة العام.

وكشف تقرير مفتش الصحة الأولى، وجود علامات زرقاء بالوجه والرقبة، واختناق حاد ونزيف الأنف، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وبسؤال شقيقها لم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأكد أنه لم يكن يعلم الوفاة إلا من الأهالى.

ومن خلال البحث والتحريات من قبل ضباط المباحث، تقدم نجل المتوفى 9 سنوات بهاتف محمول مسجل عليه مقطع فيديو للاب أثناء مشادة بينهما، فقام بخنق الأم بإيشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد أن تأكد من إزهاق روحها ترك المسكن، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجنى عليها، ويدعى "هانى رع" 38 سنة عامل ومقيم بذات القرية، وسبب ارتكاب الجريمة شكه فى سلوكها وكثرة المشادات بينهم وعدم احترامها له.

تم استدعاء المتهم، وإعادة مناقشته، وبعرض مقطع الفيديو اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بقتل زوجته لشكه فى سلوكها ولكونها لم تعامله باحترام، تم التحفظ على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.


الدقهلية

زوج يقتل زوجتها

مركز طلخا

أخبار الحوادث

مقطع فيديو يوثق عملية قتل

اليوم السابع بلس

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