معهد إيفوب الفرنسى: شعبية ماكرون تسجل ارتفاعا قدره 2% الشهر الجارى

كتب: أحمد علوى

أشار استطلاع أجراه معهد إيفوب الفرنسى، إلى أن شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ارتفعت بواقع نقطتين فى فبراير الجارى، حيث أصبحت 32%، مقابل 30% فى يناير الماضى، وهو ما يعكس الجهد الذى يبذله ماكرون لاحتواء الازمات لدى الفرنسيين، وقد انخفض إجمالى عدد غير الراضين عن رئيس الجمهورية بنقطتين إلى 66%.

وفى دسمبر من عام 2018، بلغ معدل شعبية رئيس الدولة الفرنسى 23% وهو عدد متدنى للغاية، وكانت تلك الاحصائية فى خضم أزمة "السترات الصفراء"، قبل أن يرتفع تدريجيًا ويستقر فى الأشهر الأخيرة.

ومن جهة أخرى اشارت الدراسة حينها إلى أن شعبية رئيس الوزراء إدوارد فيليب انخفضت أيضا بمعدل ثلاث نقاط، إذ بلغت 33% بعد أن كانت 36%.

والجدير بالذكر أن نتائج استطلاع اجراه معهد "ايلاب" فى نهاية عام 2019 الماضى أن كل فرنسييْن من أصل ثلاثة "لايثقون" فى رئيسهم إيمانويل ماكرون من أجل مواجهة مشاكل البلاد، أى حوالى 63% من أولئك الذين شملهم هذا الاستطلاع الشهرى لمجلة " ليزيكو" و"راديو كلاسيك" الفرنسيتين.

فمع بداية الإضرابات النقابية ضد المشروع الحكومى المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد، سجلت شعبية رئيس الوزراء إدوارد فيليب، هو الآخر، تراجعا مع تعبير 62%ممن شملهم الاستطلاع عن عدم ثقتهم فيه.

فى المقابل، حافظ وزير التحول البيئى السابق المستقيل من حكومة فيليب، نيكولا إيلو، على المركز الأول ضمن الشخصيات التى تحظى بثقة الفرنسيين، بحصوله على 50 من الآراء الإيجابية، متقدمًا على وزير الخارجية الحالى جان إيف لودريان (31%من الآراء الإيجابية) ثم الرئيس اليمينى الأسبق نيكولا ساركوزى (30%من الآراء الإيجابية).