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"مستريح" جديد يجمع 100 مليون جنيه من أهالى قرية كفر الغاب بدمياط ويهرب

الأحد، 23 فبراير 2020 02:58 م
"مستريح" جديد يجمع 100 مليون جنيه من أهالى قرية كفر الغاب بدمياط ويهرب الأهالى
دمياط عبده عبد البارى

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شهدت قرية كفر الغاب التابعة لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، واقعة نصب جديدة، جمع بطلها ما يقرب من 100 مليون جنيه، بحجة تشغيلها فى تجارة العملة والحبوب والسلع الزراعية، أوهم الأهالى بدفع فوائد 30% كل شهر وهرب بعد أن طالبه الأهالى برد المبالغ المالية. 
 
وحرر كلا من شريف عطيه عبد السلام داود وشوقي عبد الله احمد وعبد النبي قنديل محضرا ضد كلا من "اس السماني" و"اح السماني" وم الصديق" و"مي محمود"، اتهموهم بالنصب عليهم والاستيلاء على 2.5 مليون جنيه بداعى تشغيلها، وحمل المحضر رقم  814 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة كفر سعد. 
 
وتعددت طرق النصب على الأهالى بقرية كفر الغاب، من "مستريح" القرية ويدعى "أس السمانى"، حيث أوهم البعض أنه يعمل فى تجارة الحبوب والمنتجات الزراعية، والبعض الأخر أنه يتاجر فى العملة، مستخدمة وسطاء من أهالى القرية لجذب الضحايا مقابل نسبة من الفوائد الشهرية، حتى ذاع سيطه فى القرية والقرى المجاورة ليجمع ملايين الجنيهات ويهرب بها بعد كشف أمره على "جروب الفيس بوك" الخاص بأهالى القرية.
 
وأكد أحد الأهالى رفض ذكر اسمه، أن هناك الكثير من الأهالى باعوا أراضيهم وماشيتهم، وأخذوا قروضًا لتشغيل أموالهم مع "السمانى"، قائلاً: الناس رافضة تعمل محاضر فى الشرطة خوفًا من فضيحة أن اتنصب عليهم، وفى ناس متورطة فى الموضوع وقرايب المنصوب عليهم".
 
وقال أحد المنصوب عليهم بالقرية، رفض ذكر اسمه، أنه دفع 800 ألف جنيه لوسيط صديقه لتشغيلها مع "السمانى" وكان يحصل على  فوائد شهرية بلغت نصف المبلغ الذى اودعه لديه منذ عامين، قائلاً: فى البداية كنت باخد الفوائد واسترد أصل الأموال وده حصل مرة مرات وبعد ما أطمنت قلت للوسيط خليهم معاك وابعتلى الفلوس كل آخر شهر ولما حسيت بعملية النصب طالبت بفلوسلى ولكن النصاب كان هرب"، مشيرًا إلى أن ما تم جمعه من الأهالى يقرب من 100 مليون جنيه.
 
وتجمع العشرات من أهالى قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط ضحايا المستريح أمام منزله بعد ورود معلومات تفيد بهروبه إلى دولة الإمارات العربية.
 
وانتقلت قوة أمنية من نقطة شرطة الوسطانى لفض التجمع وتحرير محاضر بالواقعة وذلك بعد وقوع مشادات كلامية بين الضحايا وأسرة المتهم الهارب.
 
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