محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المزلقانات.. صور

الغربية عادل ضرة

استعرض الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المزلقانات على مستوى المحافظة، للوقف على المعوقات التى تواجه أعمال التطوير والعمل على إزالتها، وتحقيق التنسيق المتبادل بين الجهات المعنية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع؛ شدد محافظ الغربية على سرعة إزالة كافة التعديات التى تعوق أعمال التطوير فى بعض المزلقانات والتنسيق الكامل بين مديريات الخدمات ورؤساء المدن والأحياء وهيئة السكة الحديد وإجراء المعاينات على أرض الواقع لتحديد أوجه التعدى ومعوقات تنفيذ التطوير. مشيراً إلى أهمية مراعاة السرعة فى إنهاء الأعمال حفاظاً على حياة المواطنين والسيولة المرورية.

كما التقى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية لبحث سبل تطوير الإدارة وكيفية التعامل مع القضايا القانونية.وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية أهمية تدريب وتنمية العاملين مما يساعد على النهوض بالمستوى العلمى والفكرى وتطوير العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أهمية العنصر البشرى، مما يساعد على إنجاح أى عمل مؤسسى.

كما دشن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، مبادرة "سلامة قلبك" والتى تتضمن ثلاث محاور تتمثل فى (الكشف المبكر عن العيوب بالقلب للأطفال حديثى الولادة – الوقاية من الذبحة الصدرية - استمرار مشروع روماتيزم القلب)، جاء ذلك خلال احتفالية التدشين بالمحلة الكبرى بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم، وقدم الدكتور مجدى الحفناوى، نقيب الأطباء سابقاً، الشكر لمحافظ الغربية على اهتمامه بالمبادرات الصحية وتقديمه الدعم الكامل لمكافحة الأمراض ولنشر الوعى الصحى.مؤكداً أهمية تكاتف أبناء الوطن للقضاء على كافة الأمراض كما تم القضاء على البلهارسيا فى السابق حفاظاً على صحة المواطنين.

ومن جانبه؛ أوضح محافظ الغربية خلال كلمته أن مبادرة "سلامة قلبك" هى مبادرة من أجل قلوب خالية من الأمراض، مؤكداً أنه بالعلم والدين تكتمل صحة القلوب، مشيراً إلى أن التكاتف والعمل الجماعى يؤدى للنجاح.كما أعلن محافظ الغربية عن دعمه للمبادرة بمبلغ 100 ألف جنيه .























