محافظ الغربية يدشن مبادرة "سلامة قلبك" بمحاورها الثلاث بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

دشن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مبادرة "سلامة قلبك" والتي تتضمن ثلاث محاور تتمثل في (الكشف المبكر عن العيوب بالقلب للأطفال حديثي الولادة – الوقاية من الذبحة الصدرية - إستمرار مشروع روماتيزم القلب) ، جاء ذلك خلال إحتفالية التدشين بمسرح شركة الغزل بالمحلة الكبرى بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور علاء الغمراوى رئيس جمعية قلوب أصحاء قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه للمنظومة الصحية وخاصة مبادرة سلامة قلبك للكشف المبكر عن العيوب الخلقية عند حديثي الولادة من خلال التشخيص في أول 48 ساعة من الولادة لقياس نسبة الأكسجين في الدم ثم تحويل الحالات الإيجابية لعمل موجات صوتية للقلب وعمل الفحوصات الدورية والحرص على علاج الإلتهابات الحلقية الذي يؤدى الإهمال بالإصابة بالحمى الروماتيزمية المتسببة لمرض روماتيزم القلب ، موضحاً أن المبادرة جاءت بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وجمعية قلوب أصحاء وكلية طب الزقازيق.

كما قدم الدكتور محفوظ الشهاوى رئيس جمعية القلب الأمريكية لطب القلب الوقائى شرح لمبادرة حماية قصور المصريين من قصور الشرايين التاجية (الذبحة الصدرية وجلطات القلب) ، مشيراً إلى أهمية ممارسة الرياضة فى الحد من الإصابة بالأمراض الصدرية.

وقدم الدكتور مجدى الحفناوي نقيب الأطباء سابقاً والرئيس الشرفي للمبادرة الشكر لمحافظ الغربية على إهتمامه بالمبادرات الصحية وتقديمه الدعم الكامل لمكافحة الأمراض ولنشر الوعى الصحي، مؤكداً أهمية تكاتف أبناء الوطن للقضاء على كافة الأمراض كما تم القضاء على البلهارسيا والملاريا في السابق حفاظاً على صحة المواطنين.

ومن جانبه؛ أوضح محافظ الغربية خلال كلمته أن مبادرة "سلامة قلبك" هي مبادرة من أجل قلوب صحيحة خالية من الأمراض والفساد ، مؤكداً أنه بالعلم والدين تكتمل صحة القلوب ، مشيراً إلى أن التكاتف والعمل الجماعي يؤدى للنجاح، كما أعلن محافظ الغربية عن دعمه للمبادرة بمبلغ 100 ألف جنيه .

وخلال كلمته قدم الشكر لدكتور محفوظ الشهاوى رئيس جمعية القلب الأمريكية لطب القلب الوقائي على تبرعه بمبلغ 50 ألف جنيه، مؤكداً أن كل من له قلب صحيح يساعد في نجاح هذا البلد كما حث الأمهات بالكشف وإجراء الفحوصات والإهتمام بالتوعية أولاً ثم الوقاية.

وخلال الإحتفالية؛ قدم رئيس جمعية قلوب أصحاء درع المبادرة لمحافظ الغربية ونائبه لدعمهم الكامل للمنظومة الصحية كما قدم محافظ الغربية درع المحافظة لرئيس جمعية قلوب أصحاء ورئيس جمعية القلب الأمريكية لطب القلب الوقائي والرئيس الشرفي للمبادرة.

وأختتم الحفل بفقرات غنائية متنوعه قدمها فريق كورال قصر ثقافة المحلة.