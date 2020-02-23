سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يستمع لمشاكل المواطنين ويوافق على إعانات.. صور

الأحد، 23 فبراير 2020 03:00 م
محافظ الإسماعيلية يستمع لمشاكل المواطنين ويوافق على إعانات.. صور محافظ الإسماعيلية يستمع لمشاكل المواطنين
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء شريف فهمى بشارة ، محافظ الإسماعيلية ، إن خدمة المواطنين وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى ، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع .

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده المحافظ مع عدد من المواطنيين الذين توافدوا على ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد على لعرض مطالبهم وشكاواهم .

وخلال اللقاء الذى حضره المهندس أحمد عصام الدين ، نائب المحافظ ، ووائل حمزة ، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والدكتور سعيد السقعان ، وكيل وزارة الصحة والسكان ومها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم وحامد إبراهيم حامد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى مطالب المواطنيين وشكاواهم فردًا فردًا كل على حدى والتى تنوعت فيما بين طلبات مساعدات مالية وإعانات عاجلة وعلاج على نفقة الدولة وطلبات توفير سكن للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب وأعطى المحافظ تعليمات وتكليفات للمسؤلين باتخاذ اللازم لسرعة حلها وايجاد حلولًا جذرية لتلك المشكلات فى أسرع وأقل وقت ممكن.

وأشار "الغضبان"، إلى أنه يسعد بلقاء المواطنيين والتواصل والتفاعل معهم عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ، مشيرا إلى أن خدمة المواطنيين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى وأن هذا المبدأ هو الأساس والركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 

لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين (1)
لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين

 

لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين (3)
لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين

 

لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين (4)
لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين

 

لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين (5)
لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين

 

لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين (6)
لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين 

 

لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين (9)
لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين

 

لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين (10)
لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين 

 

لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين (11)
لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين

 

لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين (12)
لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين

 


الاسماعيليه

محافظ الاسماعيلية

مشاكل المواطنين

نائب محافظ الاسماعيلية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة