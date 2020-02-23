محافظ الإسماعيلية يستمع لمشاكل المواطنين ويوافق على إعانات.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمى بشارة ، محافظ الإسماعيلية ، إن خدمة المواطنين وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى ، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع .

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده المحافظ مع عدد من المواطنيين الذين توافدوا على ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد على لعرض مطالبهم وشكاواهم .

وخلال اللقاء الذى حضره المهندس أحمد عصام الدين ، نائب المحافظ ، ووائل حمزة ، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والدكتور سعيد السقعان ، وكيل وزارة الصحة والسكان ومها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم وحامد إبراهيم حامد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى مطالب المواطنيين وشكاواهم فردًا فردًا كل على حدى والتى تنوعت فيما بين طلبات مساعدات مالية وإعانات عاجلة وعلاج على نفقة الدولة وطلبات توفير سكن للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب وأعطى المحافظ تعليمات وتكليفات للمسؤلين باتخاذ اللازم لسرعة حلها وايجاد حلولًا جذرية لتلك المشكلات فى أسرع وأقل وقت ممكن.

وأشار "الغضبان"، إلى أنه يسعد بلقاء المواطنيين والتواصل والتفاعل معهم عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ، مشيرا إلى أن خدمة المواطنيين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى وأن هذا المبدأ هو الأساس والركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.



لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين



لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين



لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين



لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين



لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين



لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين



لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين



لقاء محافظ الإسماعييلية بالمواطنين