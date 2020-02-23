مجلس مدينة مرسي علم يعلن عن مهلة 15 يوما لتظلمات إسكان الشباب 2006

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة مرسي علم، عن فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما والخاصة للمتقدمين منذ عام 2006 لإسكان الشباب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .

وأكد مجلس مدينة مرسي علم اليوم في بيان له ان اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم اعتمد كشوف أسماء المرشحين لإسكان الشباب من المتقدمين منذ 2006 والإعلان عنهم بالوحة الإعلانات بمجلس المدينة .

كما اكد البيان أن يتم إعطاء مهلة 15 يوم من تاريخه لتلقى التظلمات وكذلك استكمال البيانات المطلوبة وفقآ للمدرج بالكشف