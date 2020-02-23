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مجلس مدينة مرسي علم يعلن عن مهلة 15 يوما لتظلمات إسكان الشباب 2006

الأحد، 23 فبراير 2020 05:17 م
مجلس مدينة مرسي علم يعلن عن مهلة 15 يوما لتظلمات إسكان الشباب 2006 اجتماع رئيس مدينة مرسي علم مع الموظفين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة مرسي علم، عن فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما والخاصة للمتقدمين منذ عام 2006 لإسكان الشباب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .
 
وأكد مجلس مدينة مرسي علم اليوم في بيان له ان  اللواء  واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم اعتمد كشوف أسماء المرشحين لإسكان الشباب من المتقدمين منذ 2006 والإعلان عنهم بالوحة الإعلانات بمجلس المدينة .
 
كما اكد البيان أن يتم إعطاء مهلة 15 يوم من تاريخه لتلقى التظلمات وكذلك استكمال البيانات المطلوبة وفقآ للمدرج بالكشف
 
من جانب اخر كان  اجتمع اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم فى أول يوم عمل له بمجلس المدينة  بالعاملين بالوحدة المحلية للمدينة ، لإستعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة . 
 
فى بداية الاجتماع رحب رئيس المدينة بالعاملين وتعرف على جميع الموظفين بالإدارات،  مشيرا إلي ضرورة بذل الجهد والتفاني فى العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، و اصدر تعليمات لجميع الادارات الخدمية بسرعة انهاء طلبات المواطنين اليومية وعدم تعطيل اى طلبات لهم .
 
كان أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الإثنين الماضي،  قراراً بتعيين، اللواء واصف عدلي السيد، رئيساً لمدينة مرسى علم، نقلاً من رئيس حي جنوب الغردقة، وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه يقدم كل الدعم لخدمة المواطنين، ولن يسمح بوجود أي مخالف، مشدداً على أنه منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي، أرسى مبدأ الثواب والعقاب، فكما يتم إقالة واستبعاد المقصرين، يتم تصعيد المتميزين في العمل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع المخالفين.
 
 
 

 


البحر الأحمر

مرسي علم

اسكان الشباب

مجلس مدينة مرسي علم

الغردقة

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