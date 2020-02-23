مبادرة المغاورى لدعم محطة الزهراء تكشف تفاصيل أعلى مزاد فى تاريخ المحطة

أطلق عمر المغاورى مالك مزرعة المغاورى ومدير شركة الجوهرة للخيول العربية المالكة لمزرعة الجوهرة للخيول المصرية العربية الاصيلة مباردة لدعم محطة الزهراء بتبرع مبدئ مليونى جنيه توجه من قبل المبادرة لرفع كفاءة بعض الملفات التى تحتاج إلى رعاية بالمحطة.

يذكر أن المغاورى من كبار مربى الخيل بمصر ومعروف بحبه لمحطة الزهراء وخيولها وهو ما يترجم دائمًا فى مواقف عديده ومؤثرة مثل التدخل لعلاج الخيول التى لا يتوافر لها مصادر العلاج المناسبة بالمحطة وأبرزها إنقاذ الحصان نور الفجر الذى تعرض لحالة صحية حرجة تطلبت إجراء جراحة عاجلة وتدخل طبى سريع وبلغت تكلفة الجراحة 50 ألف جنيه تحملها المغاورى لإنقاذ هذا الحصان النادر وتم إجراء الجراحة بمستشفى خارج محطة الزهراء لنقص إمكانيات مستشفى الزهراء بعد سداد كافة مصاريف العملية.

كما أن المغاورى، من أهم رعاة المهرجان القومى والبطولة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة فى دوراتها ال_19 و20 و21 على مدار الثلاث سنوات الماضية على التوالى.



عمر المغاورى

وكان أبرزها فى المهرجان الأخير توفير التغطية الإعلامية الاجنبية بالتعاون مع شركة ارابيان اسينس الإيطالية وهى من ابرز الشركات العاملة فى مجال التغطية الإعلامية فى عالم الخيل وحضور فريق المجلة وتحمل مزرعة الجوهرة تكلفة استضافتهم لتغطية المهرجان الأخير وتوثيقه لايف ستريم وعرض النتائج وإجراء لقاءات بقيادات الهيئة الزراعية وتصوير المهرجان كاملًا فيديو وفوتوغراف بالإضافة إلى تغطية بمجلة Arabian Essence كما تحملت الجوهرة كامل تكاليف حفلات الغذاء لكبار ضيوف الزهراء خلال أيام المهرجان.

هذا بالإضافة إلى تحمل تكلفة طباعة كتالوج المهرجان بالكامل الذى يضم جميع "الكلاسات" الخاصة بالمسابقة والذى تم طباعته على أعلى مستوى. وكذلك قامت الجوهرة بإهداء الزهراء التجهيزات اللازمة لإقامة عرض الطلايق والفرسات الخاصة بمحطة الزهراء من "روشم وكرابيج لونش ووعراقات ووشوش عرض ".

وكما سبق للجوهرة فى مهرجان 2018 القيام بالتبرع بكامل مصاريف حكام المهرجان الدوليين ورعاية المهرجان كما قام المغاورى برعاية مهرجان عام 2017 وتقديم الدعم الإعلامى للترويج للمهرجانات.

وسبق للمغاورى تقديم مبادرة لإنشاء سيستم مميكن وبنظام تكنولوجى حديث لمكتب التسجيل بمحطة الزهراء فى إطار حرصه على المساهمة فى عودة المحطة لتربعها على العرش كسابق عهدها.

الجدير بالذكر أن مزرعة الجوهرة للخيول العربية الأصيلة ومزرعة المغاورى لم تشاركا بخيولهما فى أى من المهرجات السابقة ولم تعلن أحدهما عن إقامة اى مهرجان للخيول وينصب؟ دورهما على دعم ومساندة محطة الزهراء وخدمة الخيول التى ترعاها المحطة.

وكان المغاورى حديث مجال الخيل بعد المزاد الأخير الذى أجرته محطة الزهراء فى 26 نوفمبر الماضى وهو المزاد الاول الذى يشارك فيه بعدما أعلن خلال المزاد شراء المهر ناروز بمبلغ 275 ألف جنيه وهو الرقم الذى يذكر لأول مرة فى مزادات الخيل لمهر فى محطة الزهراء وكذلك المهرة نرجسيان بمبلغ 465 ألف جنيه مما زاد من اشتعال المنافسة بين المشاركين فى المزاد حتى وصل ثم الفرس الأخيرة التى بيعت بالمزاد إلى مبلغ 819 ألف جنيه ليحقق المزاد المعدل الأعلى فى تاريخه ليصبح اجمالى ما اشتراه يزيد بنسبة 16% عن إجمالى 14 حصانا تم بيعها فى نفس المزاد.