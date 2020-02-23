سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ما يجب عليك فعله عند الإصابة بفيروس الأنفلونزا

الأحد، 23 فبراير 2020 08:00 م
ما يجب عليك فعله عند الإصابة بفيروس الأنفلونزا ماذا يجب على فعله عن الاصابة بنزلات البرد
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يمكن أن تؤدي الأنفلونزا في بعض الأحيان إلى الوفاة، وغالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بالأنفلونزا بالحمى، أو السعال، والتهاب الحلق، وسيلان أو انسداد الأنف، وآلام العضلات أو الجسم، والصداع، والتعب، قد يصاب بعض الأشخاص بالتقيؤ والإسهال، رغم أن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال أكثر من البالغين.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من المهم الإشارة إلى أنه ليس كل المصابين بالأنفلونزا مصابين بالحمى.

البقاء فى المنزل امر ضرورى
البقاء فى المنزل امر ضرورى

ماذا علي أن أفعل إذا مرضت؟

معظم المصابين بالأنفلونزا يعانون من مرض خفيف ولا يحتاجون إلى رعاية طبية أو أدوية مضادة للفيروسات، إذا مرضت بأعراض الأنفلونزا، في معظم الحالات، يجب عليك البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين باستثناء الحصول على الرعاية الطبية.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أعراض الأنفلونزا وكنت في مجموعة شديدة الخطورة، أو كنت مريضًا للغاية أو قلقًا بشأن مرضك، فاتصل بالطبيب المعالج.

بعض الأشخاص معرضون لخطر كبير ومن المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالأنفلونزا (بما في ذلك الأطفال الصغار والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة)، هذا صحيح بالنسبة لكل من إصابات الإنفلونزا الموسمية وفيروسات الإنفلونزا الجديدة، إذا كنت في مجموعة عالية الخطورة وتعاني من أعراض الأنفلونزا، فمن الأفضل لك الاتصال بطبيبك في وقت مبكر من مرضك، ذكّرهم بحالة ارتفاع خطر الإصابة بالأنفلونزا.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن الأشخاص المعرضين لخطر كبير من المضاعفات يجب أن يحصلوا على العلاج المضاد للفيروسات في أقرب وقت ممكن، لأن الفائدة أكبر إذا بدأ العلاج في غضون يومين بعد ظهور المرض.

هل أحتاج إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ إذا كنت مريض بمرض خفيف؟

لا يجب استخدام غرفة الطوارئ للأشخاص المصابين بمرض شديد، يجب ألا تذهب إلى غرفة الطوارئ إذا كنت تعاني من مرض بسيط، إذا كانت لديك علامات التحذير في حالات الطوارئ من مرض الأنفلونزا، يجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ. إذا مرضت بأعراض الأنفلونزا وتعرضت لمخاطر مضاعفات الإنفلونزا أو كنت قلقًا بشأن مرضك، فاتصل بالطبيب المعالج للحصول على المشورة، إذا ذهبت إلى غرفة الطوارئ ولم تكن مصابًا بالأنفلونزا، فقد تصاب بها من الأشخاص المصابين بها.

هل هناك أدوية لعلاج الأنفلونزا؟

نعم، هناك أدوية قد يصفها لك الطبيب لعلاج الأنفلونزا المسماة "الأدوية المضادة للفيروسات". هذه الأدوية يمكن أن تجعلك أفضل بشكل أسرع، وقد تمنع أيضًا المضاعفات الخطيرة.

كم من الوقت يجب أن أبقى في المنزل إذا كنت مريضًا؟

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالبقاء في المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل بعد اختفاء الحمى، ويجب عليك البقاء في المنزل من العمل، والمدرسة، والسفر، والتسوق، والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الامريكي" CDC"، أيضًا بعدم إعطاء الأطفال والمراهقين (أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أقل) مصابًا بالأنفلونزا أو يشتبه في إصابتهم بالأنفلونزا، الأسبرين (حمض الأسيتيل الساليسيليك)، أو أي منتجات تحتوي على الساليسيلات، حيث يمكن أن يسبب مضاعفات نادرة وخطيرة للغاية.

ماذا علي أن أفعل أثناء مرضى؟

الابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان للحيلولة دون إصابتهم، إذا كان يجب عليك مغادرة المنزل، على سبيل المثال للحصول على رعاية طبية، وارتداء قناع الوجه إذا كان لديك واحد، أو تغطية الفم والانف عند السعال أو العطس بمنديل، اغسل يديك كثيرًا لمنع انتشار الأنفلونزا إلى الآخرين.

الانفلونزا

الانفلونزا

خطوات لمنع الاصابة بالانفلونزا

ادوية لعلاج الانفلونزا

نزلات البرد

علاج الانفلونزا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة