لبنان: تركيب أجهزة تعقيم بمطار بيروت ونشرة يومية حول مستجدات كورونا

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بدأت السلطات اللبنانية فى اتخاذ إجراءات وقائية خشية انتشار فيروس "كورونا المستجد" جراء حركة المسافرين، حيث جرى، اليوم الأحد، تركيب أجهزة تعقيم تلقائية حديثة للممرات المتحركة والسلالم الكهربائية فى مطار رفيق الحريرى الدولى "مطار بيروت"، فى حين أعلنت وزارة الصحة أنها ستصدر نشرة يومية للإعلان عن آخر المستجدات فى شأن الفيروس.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية، فى بيان اليوم، أن عدد أجهزة التعقيم التى جرى تركيبها فى مطار رفيق الحريري، بلغ 22 جهازا والتى تقوم بعملية تعقيم تلقائية وبشكل دائم ومستمر لكافة الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية فى المطار، وذلك للوقاية من انتشار الأمراض.

وأشارت الحكومة اللبنانية، إلى أن هذه الخطوة تركت ارتياحا كبيرا لدى المسافرين عبر مطار مطار بيروت.

وفى سياق متصل، أوضح وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، أن مستشفى رفيق الحريرى الجامعى فى بيروت، سيصدر نشرة يومية بالتعاون مع الجهات المختصة فى وزارة الصحة؛ للإعلان عن آخر المستجدات فى شأن موضوع فيروس "كورونا المستجد".

وكانت وزارة الصحة قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريرى الجامعى الحكومي، مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحى بداخلها.

وسبق وأعلنت السلطات اللبنانية - قبل يومين - عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد" داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة (قُم) الإيرانية، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة فى غرفة حجر صحى مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعي.