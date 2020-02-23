كيف تواجه الولايات المتحدة فيروس كورونا وانتشاره؟

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كشف استطلاع للرأى أجرته مؤسسة (جالوب) أن 3 من بين كل 4 أمريكيين "واثقون جداً" من قدرة الحكومة الأمريكية على معالجة تفشي فيروس كورونا على الرغم من ظهور 16 حالة في 7 ولايات.

وأظهر أكثر من 3 من كل 4 أمريكيين أنهم "واثقون جدًا" أو واثقون إلى حد ما في قدرة الحكومة الفيدرالية الأمريكية على التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وهو ما يعد مستوى أعلى من الثقة عنه في المخاوف الصحية السابقة.

وقال حوالي 31% من المشاركين أنهم واثقون جدًا و46 % قالوا إنهم واثقون إلى حد ما في قدرة الحكومة الفيدرالية على التعامل مع تفشي المرض.. بينما قال 22 % فقط إنهم غير واثقين أو غير واثقين على الإطلاق.

ويتوقع ثلثا الأمريكيين أن تفشي الأزمة العالمية ستضرب الاقتصاد العالمي .. ويعتقد حوالي 16 % من المجيبين أنه سيكون لها تأثير "سلبي للغاية "، بينما 49 % يتوقعون "تأثيرًا سلبيًا إلى حد ما ، مع توقع 34 % عدم وجود تأثير".

ومن أعراض فيروس كورونا

ووفقاً لموقع CDC اعراض فيروس كورونا الشائعة تتسبب فى ظهور أعراض فى الجهاز التنفسى، مع اختلاف أنواع فيروسات كورونا البشرية بما في ذلك الأنواع 229E و NL63 و OC43 و HKU1، وجميعها تسبب أمراضًا خفيفة إلى معتدلة في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد.

ويصاب معظم الناس بهذه الفيروسات في مرحلة ما من حياتهم، هذه الأمراض عادة ما تستمر فقط لفترة قصيرة من الزمن، وقد تشمل أعراض فيروس كورونا ما يلى:

- سيلان الأنف.

- صداع الرأس.

- سعال.

- التهاب الحلق.

- الحمى.

- شعور عام بالتوعك والتعب.

يمكن أن تتسبب فيروسات كورونا البشرية في بعض الأحيان في أمراض الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية، هذا أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بأمراض القلب والرئة والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والرضع وكبار السن.