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كوريا الجنوبية تعلن إصابة 18 كوريا بفيروس كورونا بعد زيارة إسرائيل

الأحد، 23 فبراير 2020 09:08 ص
كوريا الجنوبية تعلن إصابة 18 كوريا بفيروس كورونا بعد زيارة إسرائيل كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إصابة 18 مواطنا بفيروس (كورونا) بعد قيامهم بزيارات جماعية لإسرائيل.
وأفادت السلطات - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا جاءت إيجابية لـ 18 كوريا جنوبيا من أصل 39 كانوا يزورون إسرائيل.
وأوضحت أن معظم الحالات من مقاطعة (جيونج سانج) جنوب شرق البلاد بينما يقيم مرشدهم السياحي في العاصمة سول، وكانوا قد بدأوا زيارتهم لإسرائيل في 8 فبراير وعادوا إلى بلادهم في 16 فبراير.
وأكدت السلطات الصحية أنها تفحص عن كثب مسار انتقال المرضى وتعزيز الكشف عن جميع الأعضاء لمنع حدوث المزيد من الإصابات.
بالإضافة إلى ذلك، قام 37 شخصًا من جزيرة جيجو بزيارة منفصلة إلى إسرائيل في الفترة من 11 إلى 21 فبراير، ووفقًا للسلطات يتم فحص أحدهم للكشف عن الفيروس بعد الشكوى من أعراضه.
وقالت صحيفة الكاثوليك تايمز (مقرها مدينة دايجو الكورية الجنوبية) - التي نظمت الزيارة لإسرائيل - إنها أغلقت مكاتبها في سول ودايجو ووضعت جميع موظفيها في الحجر الصحي.
وفي الوقت نفسه، منعت الحكومة الإسرائيلية الكوريين الجنوبيين من دخول البلاد خوفًا من انتشار الفيروس شديد العدوى.
وأبلغت كوريا الجنوبية - حتى الآن - عن 556 إصابة بفيروس كورونا وبلغت حالات الوفاة 4 وفيات من الفيروس الجديد.


كورونا

إسرائيل

كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

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