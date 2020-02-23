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كلنا واحد.. "الداخلية" تنظم قافلة متكاملة لأهالى الخرقانية بالقناطر الخيرية

الأحد، 23 فبراير 2020 12:59 م
كلنا واحد.. "الداخلية" تنظم قافلة متكاملة لأهالى الخرقانية بالقناطر الخيرية جانب من المبادرة
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت وزارة الداخلية تحت إشراف مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، قافلة متكاملة بقرية الخرقانية التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تضمنت القافلة تقديم الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج وإجراء الأشعة، إلى جانب إصدار بطاقات الرقم القومى، وتراخيص المرور، وغيرها من الخدمات.

 

ومن ناحيتها قالت منال جابر رئيس الوحدة المحلية بالخرقانية التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، أن القافلة الطبية التى شملتها القافلة المتكاملة لوزارة الداخلية ضمت 10 تخصصات مختلفة "الأنف والأذن، الجلدية، الرمد، العظام، الأطفال، العلاج الطبيعى، الأسنان، وتنظيم الأسرة، الجراحة، الباطنة"، حيث تقوم بإجراء الفحوصات الكاملة على المرضى من أبناء الوحدة المحلية، وإجراء الآشعة بالمجان، إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان.

 

وتابعت، أن القافلة تضمنت أيضا مشاركة السجلات المدنية بالمحافظة لإصدار بطاقات الرقم القومى للمواطنين، إلى جانب استخراج شهادات الميلاد، وكل المستندات المطلوبة، إلى جانب مشاركة إدارة المرور لإصدار تراخيص المرور للمواطنين، وذلك للتخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم فى كافة الخدمات المقدمة.

 

وشارك بالجملة اللواء علاء سليم حكمدار أمن القليوبية، والعميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث القناطر الخيرية، ونائب مأمور مركز القناطر الخيرية، ومنال جابر رئيس الوحدة المحلية بالخرقانية، وعمدة قرية الخرخانية، وعمدة الأخميين، ورئيس الوحدة الصحية بالقرية.

 

فيما تمكنت مباحث مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، من إلقاء القبض على 5 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى أعمال البلطجة والتشاجر وحيازة أسلحة نارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.


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