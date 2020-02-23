قطاع التدريب بالرى ينظم برنامج تدريبى لشغل وظيفة مساعد مدير أعمال

كتبت أسماء نصار

ينظم قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بداية من اليوم وحتى 4 مارس المقبل برنامج تدريبى لشغل وظيفة مساعد مدير أعمال لـ 35 مهندس ويشمل البرنامج محاضرات عن المهارات الشخصية (التواصل الفعال – إدارة الوقت وضغوط العمل – تطوير الذات) بالإضافة إلى موضوعات إدارية وفنية ذات الصلة بمجالات العمل فى الوزارة، حيث سيتم إلقاء الضوء على الجوانب الايجابية للوصول الى تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج .

و نظم قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال 2019 ، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً ، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً ، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .

أوضح الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بأن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية ، لافتا إلى أن البرامج استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

وعلى الصعيد الإقليمي وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة في مجال التدريب وتنمية القدرات فقد تم تنفيذ 34 برامج تدريبية ، بالتعاون مع وزارة البيئة تنوعت هذه البرامج مابين برامج إدارية وبرامج تنمية مهارات ليصل إجمالي ما تم تدريبه (660) متدرب من وزارة البيئة.

وأضاف عنتر، بأنه فى إطار البروتوكول الموقع بين كل من قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ووكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، فقد تم تنفيذ (4) برنامج تدريبية فى مجال المياه ( إمدادات المياه في المناطق الريفية) وتستهدف 39 متدرب من " إداريين - جيولوجيين - مهندسين مدنى "من وزارة المياة والبيئة لدولة اليمن الشقيق.

و تم من خلال البرنامج تنظيم عدد من الزيارات العلمية وذلك بالتنسيق كل من هيئة السد العالي وقطاع الخزانات بمصلحة الري الى ومنها زيارة الى (السد العالي - متحف النيل بأسوان - فرع قطاع التدريب بأسنا - قناطر إسنا)، بالإضافة الى تنفيذ 2 برنامج تدريبي في مجال (المياه الجوفية والشحن الاصطناعي) لعدد 38 متدرب من دول عربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المغرب وتونس والسودان والاردن واليمن والعراق والجزائر) .