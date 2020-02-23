سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قبيلة فى غابات الأمازون يعيش أفرادها عرايا ويصطادون بالرماح.. صور

الأحد، 23 فبراير 2020 03:26 م
قبيلة فى غابات الأمازون يعيش أفرادها عرايا ويصطادون بالرماح.. صور قبيله وورانى
هانى عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعيش قبيلة وورانى فى غابات الأمازون المطيرة، ويمشى أفرادها وهم عُراة لا يرتدون أى ملابس فى بعض الأحيان، التقطها فاتسلاف سيلها (56 عاماً)، والذى وصفته صحيفة "ذا صن" البريطانية بالمصور الشجاع، بينما وصف المصور القبيلة بأنهم أناس طيبون.

image-(1)

ووفقا لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، تكمن شهرة تلك القبيلة، فى أنها قامت بذبح 5 مبشرين أمريكيين قبل 64 عاماً، وهو أمر تأسفت القبيلة عنه لاحقاً، وقالت إنها اعتقدت أن المبشرين الغرباء من أكلة لحوم البشر.

image-(2)

وأظهرت الصور المدهشة حياة القبيلة الأمازونية، التي يعيش أغلب أفرادها حياة بدائية، ويعتمدون على تناول الخنازير والحيوانات البرية، التى يصطادونها برماح ضخمة، كما يصطادون القرود بالبنادق السامة.

image-(3)

وقال المصور فاتسلاف، من براج: "زرت القبيلة مع مرشد محلى يعرفه أفرادها، ولذا فقد استُقبلت بترحيب حار، حاولت أن أكون أقل إزعاجاً ممكناً لمنحهم مساحة للتصرف بشكل طبيعى تماماً، ولقد دهشت من قوة تقاليدهم ومعرفتهم بالطبيعة، وكانوا من أكثر الناس الطيبين والمحبوبين الذين قابلتهم على الإطلاق".

image

تم اكتشاف القبيلة لأول مرة فى أواخر الأربعينات الماضية، وفى الآونة الأخيرة تسببت إزالة الغابات فى أن ينتقلوا من أماكن عدة، ومازالت إمدادات المياه الخاصة بهم تعانى التلوث الناجم عن عمليات النفط القريبة من منطقتهم، حيث تعدت الحكومة الإكوادورية على أراضى القبيلة للبحث عن الوقود الأحفورى.


قبيله وورانى

الامازون

غابات الامازون

قبائل الامازون

الصيد بالرماح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة