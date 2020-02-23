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قبل الفصل فى طعون المتهمين.. اعرف أبرز المعلومات عن "داعش مطروح"

الأحد، 23 فبراير 2020 03:12 ص
قبل الفصل فى طعون المتهمين.. اعرف أبرز المعلومات عن "داعش مطروح" محكمه النقض ـ أرشيفيه
كتبت هدى أبو بكر

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تفصل محكمة النقض، اليوم الأحد، فى طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "داعش مطروح"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد.

ويرصد اليوم السابع أبرز المعلومات حول القضية..

25 نوفمبر 2019 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد بإعدام 7 متهمين في القضية، وبمعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.

- شمل منطوق الحكم حرمان المحكوم عليهم غيابيًا وعددهم 5 متهمين (بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام، واثنان محكوم عليهما بالسجن المؤبد) من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووضع المحكوم عليهم جميعا، عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.

- وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.

- طبقًا للتحقيقات، روج المتهمون بطريق القول والكتابة لأهداف تنظيم داعش الإرهابى، من خلال عقد دروس لتأصيل فكر التنظيم من خلال قيام عناصرها بإمداد التنظيم بالمطبوعات التي انطوت على ذلك الفكر، وطبع شعار الجماعة على مدخل مدينة مرسي مطروح، وعلى حوائط مبان بالمدينة للإيحاء بسيطرة الجماعة عليها.

- أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية في 24 نوفمبر 2016، وبدأت محاكمة المتهمين في 11 مارس 2017

- أيدت محكمة النقض للمتهمين فى ذات القضية، قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية مطروح» التابعة لتنظيم «داعش»، على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بعد رفضها الطعون المقدمة من المتهمين.

الحكم الذى تصدره محكمة النقض اليوم سيكون إما بتأييد الأحكام أو بقبول الطعون وتصحيح الأحكام ، وفى كل الأحوال ما سيصدر عن محكمة النقض اليوم سيكون حكما نهائيا باتا غير قابل للطعن.


محكمة النقض

طعون داعش مطروح

الجماعات الإرهابية

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

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