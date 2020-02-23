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فيديو.. محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 30 قرار إزالة بمدينة مصيف بلطيم

الأحد، 23 فبراير 2020 09:58 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 30 قرار إزالة بمدينة مصيف بلطيم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمدينة مصيف بلطيم، موجهاً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية.يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وعلى الأراضى الزراعية، ضمن موجات إزالة التعديات.

قال محافظ كفر الشيخ إنه تم تنفيذ 30 قرار إزالة حالات مبانى بمساحة 8000 م2، كما تم فصل مرافق لعدد 10 حالات لتقاعسهم فى إنهاء إجراءات التقنين، وتم تنفيذ عدد 5 إخلاء إدارى خلال اليوم التاسع عشر على التوالى بالموجة الـ 15 بمدينة مصيف بلطيم، والمدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، تحت إشراف اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام.وكلف محافظ كفر الشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 15 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين فى أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مشدداً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، حيث تم منحهم الوقت الكافى للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، أضاف المحافظ قائلاً: "لا تهاون فى استعادة أملاك وأراضى الدولة التى هى حق الشعب ".

 

وأكد محافظ كفر الشيخ أننا لن نفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.


محافظ كفر الشيخ

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