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فيديو متداول لاعتداء مراهق على أسرة باستخدام كلب في الزاوية الحمراء

الأحد، 23 فبراير 2020 04:26 م
فيديو متداول لاعتداء مراهق على أسرة باستخدام كلب في الزاوية الحمراء التعدى على سيدة الزاوية
كتب إيهاب المهندس

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر قيام مراهق باصطحاب كلب للتشاجر مع أسرة، وأثناء المشاجرة لم يتمكن المتهم من السيطرة على الكلب وهاجم الكلب سيدة من الأسرة، وقام بإحداث إصابات بأنحاء متفرقة بحسدها.

وأكدت ابنة المجنى عليها من خلال حسابها على الفيس بوك، أن الواقعة في منطقة الزاوية الحمراء، وظهر في الفيديو الذى وصلت مدته لدقيقة و28 ثانية بعض الأشخاص يقوم بمحاولة إبعاد الكلب، عن الأسرة، ولكن المتهم لم يتمكن من السيطرة عليه وقام بعقر المجنى عليها وأحدث إصابات بالغة في أماكن متفرقة من جسدها.

وظهر في الفيديو صراخ ابنة المجنى عليها وهى تردد "ماما بصورة هستيرية"، فيما تدخل بعض الأشخاص لإبعاد الكلب ونجحوا في تخليص السيدة من فكيه بعد أكثر من 30 دقيقة تعدى فيها على المجنى عليها.

 
جانب من واقعة التعدى على سيدة الزاوية
جانب من واقعة التعدى على سيدة الزاوية

وأصر المشرع المصري على حماية المواطن، من مغبة التعدى عليه سواء بالنفس، أو حتى بالنيابة بطرق أخرى، مثل التحرش بكلب، وهو ما وقف قانون العقوبات له وتصدى لمواجهته فى المادة 377، فى فقرته الرابعة، والتى تنص على ما يلى:

"يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1 .من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

2 .من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

3 .من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية والمفترسة فأفلته.

4. من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

 


كلب يعض سيده

كلب الزاويه

عضه كلب

كلب يعقر سيده

الزاويه الحمراء

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

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