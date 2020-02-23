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فيتامينات يجب تناولها للحفاظ على صحتك وحمايتك من الأمراض

الأحد، 23 فبراير 2020 06:00 ص
فيتامينات يجب تناولها للحفاظ على صحتك وحمايتك من الأمراض فيتامينات مهمة للجسم
كتبت ـ فاطمة ياسر

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تحتاج أجسامنا إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن من أجل حمايتها من الأمراض المختلفة، ومصادر الغذاء هي دائمًا أفضل طريقة للحصول عليها، فإذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يتضمن الفواكه والخضروات والبروتين والألياف، والحليب والخبز، فهذا يعد من الأمور الجيدة، وأنت بذلك تساعد في الحصول علي كل العناصر التي يحتاجها الجسم، وهذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع " .fitnessengage".  
 
وقدم التقرير بعض العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وهى: 

-بيتا كاروتين

بيتا كاروتين هو أحد مضادات الأكسدة التي تحول إلى فيتامين (أ) في الجسم،  أنت بحاجة إلى فيتامين (أ) للحفاظ على الجهاز المناعي قوي والعين بصحة جيدة، والبشرة صافية، ولذا عليك الإكثار من تناول  البطاطا الحلوة والفلفل الأخضر والجزر. 

 -الكالسيوم

تستخدم أجسامنا الكالسيوم للحفاظ على كثافة العظام  والحد من هشاشة العظام، وأفضل المصادر هي منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، وإذا كنت تكره الألبان، فيمكنك هذه الأطعمة وهي  اللفت والسردين المعلب، ويمكنك تناول المكملات الغذائية الغنية به، ولكن عليك العلم أن لم تمد الجسم ما يحتاجه مثل الأطعمة. 

- فيتامين د

عند الحديث عن فيتامين (د) فعليك أن تعلم أنه ضروريًا لصحة العظام  ويدخل إلي الجسم  بعد فترة من التعرض للشمس، ولكن الأطباء يقولون الآن إن الكثيرين منا يعانون من نقص لأننا نقضي الكثير من الوقت داخل المنزل أو  في العمل، ولذا يمكنك الحصول على فيتامين (د) في نظامك الغذائي من الأسماك الدهنية أو الحليب إذا كنت لا ترغب في الخروج، ولكن لا تتردد في اختيار مكمل غذائي بدلاً عنه. 

-حمض الفوليك

حمض الفوليك هو فيتامين ب وهو مهم  بالنسبة للنساء الحوامل أو اللائي يخططن للحمل، فإنه يساعد على منع عيوب الجنين، كما أنه  يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وأمراض القلب وفقر الدم، بالإضافة إلى أنه يبقي عقلك أكثر نشاطا مع تقدم العمر، ويمكنك الحصول على حمض الفوليك من خلال الأطعمة مثل حبوب الإفطار "الشوفان أو الكورن فليكس" والفواكه الحمضية والخضروات الخضراء الداكنة والبقوليات والمكرونة والخبز.

 


الكالسيوم

فيتامينات

فيتامين د

حمض الوفليك

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